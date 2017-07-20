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20 Temmuz 2017
Ekonomi

“Zeytin fiyatlarını şimdiden aşağı çekmek istiyorlar”

Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, zeytin fiyatlarının daha hasat sezonu gelmeden aşağıya çekilmek istendiğini öne sürdü.
Zeytin hasat zamanına üç aydan fazla bir süre varken rekolte ile ilgili konuşmanın erken olduğunu ifade eden Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er’in sözlerinin şimdiden fiyatları aşağıya çekme çabasından başka bir şey olmadığını öne sürdü. Sevinç, “Zeytin hasadını ekim ayını düşünürsek 3 aylık bir süre var. Bunu göz önüne alırsak hava şartlarının ne olacağını bilemeyiz. Rekolte şartlara göre azalabilir de artabilir de kestiremeyiz şimdiden. Zeytin İhracatçılar Birliği Başkanı Sayın Davut Er geçenlerde zeytin yağı rekoltesinde yüzde 30 gibi bir artış bekliyoruz dedi. Bunun bilimsel bir gözlem olduğunu düşünmüyorum. Şu anda Davut Bey’in bu açıklamayı yapmasının sebebi zeytinin piyasada çok olduğunu ima ederek fiyatları aşağı çekme gayesi taşıyor” dedi.
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, Bursalı zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları ile bir araya geldiği toplantıda “Şu anda ilk 8 ay için 32 milyon 500 bin kg ve değer bazında da 135 milyon dolarak olarak zeytinyağı ihracatı gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı döneminde ise sadece 6 milyon 500 bin kilogram ve 32 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. Bakıldığında geçen yıla nazaran yüzde 400’ün üzerinde bir artış gerçekleştirdik. Bunun sebebi ise Türk zeytinyağı fiyatları ile dünya zeytinyağı fiyatları uyumlu hale geldi. Bu sayede ihracatımız artarak devam etmekte. Önümüzdeki yıl için ise Türkiye’deki tüm bölgelerdeki üretimlerin iyi olduğu bize ulaştı. Geçen seneye göre bu yıl daha iyi bir rekolte bekleniyor. Tabi ki daha iyi bir rekolte demek daha fazla ihracat demektir. Zeytinyağı ihracatı katma değerli bir ihracattır” sözlerini kullanmıştı. (İHA)

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