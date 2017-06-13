“BAYRAM ALIŞVERİŞLERİNİ ESNAFTAN YAPALIM”

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Selahittin Çetindoğan, ekonomik krizin her geçen gün daha da arttığı son dönemlerde, esnafların bir nebzede olsa kalkınması için halkın Ramazan Bayramı alışverişlerini Aydın esnaflarından yapmasını istedi.

Başkan Çetindoğan yaptığı açıklamasında, 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu ile esnafların biraz nefes alacaklarını ümit ettiğini ifade ederek, Aydın halkından da destek beklediğini belirtti.

“YEREL ESNAFA SAHİP ÇIKALIM”

Esnafın, halkın içinden biri olduğunu bildiren Çetindoğan, esnafın var olabilmesi için Aydın halkı tarafından tercih edilmesi gerektiğinin önemine değinerek; “Duyarlı Aydın halkı olarak esnafa gerekli ilgiyi göstermemiz gerekiyor. Aydın ekonomisinin daha da güçlenmesi ve büyümesi için yerel esnafa sahip çıkılmasını bekliyoruz. Hızla çoğalan büyük firmalar nedeniyle zor duruma düşen küçük esnafımızın, bu firmalar karşısında rekabet gücü bulunmamakta, Aydınlı küçük esnaf ayakta kalma savaşı vermektedir. Bu sebeple küçük esnaftan alışveriş yapılarak ilimiz ekonomisine katkı sağlanmalıdır.” dedi.

Çetindoğan, Ramazan ayı sebebiyle esnafın bayram öncesinde geceleri de açık olacağını belirterek, Aydın halkının iftardan sonra da rahatlıkla alışveriş yapabileceklerini dile getirdi.