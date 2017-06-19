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19 Haziran 2017
Ekonomi

VERGİ DAİRESİ’NDEN AYESOB’A YAPILANDIRMA ZİYARETİ

Vargi Dairesi Başkan Vekili Cemil Müsevitoğlu, 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu ile ilgili olarak AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan’ı makamında ziyaret etti.
7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile ilgili bilgilendirme de bulunan Müsevitoğlu, 7020 sayılı Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerektiğini, sürenin uzatılmasına dair kanunda yetki bulunmadığını ve sürenin uzatılmasının söz konusu olmayacağını hatırlatarak borcu olan vatandaşlara çağrıda bulundu.
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Müsevitoğlu; “Bu Kanun ile, vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, borçlar taksitler halinde ödenebilecektir. Toplumun her kesimine hitap eden Kanun kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirmektedir. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılmaktadır. Bu borçların yarısı tahsil edilmekte, yarısından da vazgeçilmektedir. 31 Mart 2017 tarihi öncesine ilişkin Gelirler Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre ödenebilecektir. Ancak, 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış borçlar yeni yapılandırma kanunu kapsamına alınmamıştır. 6736 sayılı Kanun ile borcunu yapılandıranlar 1 Temmuz 2016 – 31 Mart 2017 zaman aralığında borçları oluşmuş ise bu borçları için 7020 sayılı Kanundan yararlanabileceklerdir.” dedi.
“GECİKME ZAMLARI TAHSİL EDİLMEYECEK”
Ayrıca, trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar, öğrenim ve katkı kredisi borçlarının da kanun kapsamında yapılandırılabileceğini belirten Müsevitoğlu; “5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre; 31.03.2017 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle, ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarlarımızın üyesi oldukları olan aidat borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı ise aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir. Bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Borçluların belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.” ifadelerini kullandı.
(KUDRET CAN)

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