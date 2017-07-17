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17 Temmuz 2017
Ekonomi

Van daha fazla zeytinyağı tüketecek

Aydın Ticaret Borsası, “Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması” projesi kapsamında tadım ve tanıtım faaliyetlerinin 19.’su Van’da gerçekleşti.
İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuvarları A.Ş ortaklığında, Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurularak, KOSGEB Başkanlığı tarafından desteklenmeye uygun görülen “Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması” projesi kapsamında, tanıtım ve tadım faaliyetlerinin on dokuzuncusu 15-16 Temmuz tarihlerinde Van AVM’de gerçekleşti.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, yaptığı açıklamada; “Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması Projemiz kapsamında, Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinliğimizin on dokuzuncusunu Van AVM’de yoğun bir ilgi ile gerçekleştirdik. İki gün süren etkinliğimizde; tüketicilere, Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC) tarafından akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanlarımız İdris Kurt ve Hakan Gökalp tarafından, kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgiler verildi. Etkinliğimiz tadım uzmanlarımızın tüketicilerle birebir görüşerek, zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler anlatılarak ve kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edilebileceklerini, tadım yaptırılarak anlatılmaktadır. “Bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılması” amacımıza ulaşacağımızın inancındayız. Tüketicilerimiz tadım konusunda bu şekilde bilinçlendirildiği takdirde hem tüketim arttırılabilir, hem de tağşiş bir nebze de olsa minimize edilebilir Projemiz ile tadım ve tanıtım etkinliğini gerçekleştirdiğimiz 19 ilde, yaklaşık 19 bin kişiye zeytinyağında olması gereken özellikleri anlattık ve zeytinyağı tadımı yaptırdık. Vanlı tüketiciler Zeytinyağına çok ilgi gösterdiler. Tadım yapan çoğu tüketici, bundan sonra daha fazla zeytinyağı tüketeceklerini belirterek, standımızdan memnun ayrıldılar” dedi.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, sözlerine şu şekilde devam etti: “Van etkinliğimizde projemize destek veren, Van Ticaret ve Sanayi Odası’na ve proje ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Projemiz kapsamında son tadım ve tanıtım etkinliğimizi 29-30 Temmuz’da Mardin’de gerçekleştireceğiz”

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(İHA)

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