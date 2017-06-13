ÜLKEN; “BÜYÜME RAKAMLARINA ULAŞTIK”

TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamlarını değerlendiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Türk özel sektörüne finansmana erişim, istihdam ve vergi politikaları üzerine geliştirilen desteklerin yansıması olarak ilk çeyrekte ekonomide %5 ‘ik bir büyüme gerçekleştiğini ifade etti.

Ülken; “2017 yılının ilk çeyreği önümüzü görmek açısından çok büyük önem arz ediyordu. 2016 yılı sonu ve bu yılın başında gerek Devletimizin öncü olduğu gerekse Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak birlikte hayata geçirdiğimiz projelerin ekonomik göstergelere yansımasının olumlu yönde olması bizleri memnun etmiştir.

İstihdam seferberliğine kobilerin ve sanayicilerin verdiği destekle, TOBB olarak iki bankayla gerçekleştirdiğimiz Nefes Kredisi ve KOSGEB destekleri ile bu büyüme rakamlarına ulaştık. Desteklerin yapısal reformlarla birlikte artarak devam etmesinin, ülke ekonomisi adına istikrarlı bir büyüme hedefimiz için özel sektörün önünü açacağını düşünüyorum.” dedi.