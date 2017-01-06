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06 Ocak 2017
Ekonomi

TORUNUNA BAKAN BÜYÜKANNELER MAAŞ ALACAK

Hükümet, torun bakan büyükannelere maaş verileceğini duyurdu.
Kadın istihdamını artırmak için çalışan annelere yarı zamanlı iş imkanı ve bakıcı desteğinin ardından, şimdi de torunlarına bakan büyükannelere maaş bağlanacağı açıklandı.
3 pilot ilde uygulamaya girecek düzenleme 3 yaşına kadar olan çocukları kapsayacak.
Düzenleme ilk olarak 6 aylık denemenin ardından diğer illerde de uygulanacak.
Sigortacı bakıcı istihdam eden annelere sağlanan aylık bin 555 lira desteğin büyükannelere de verilmesi bekleniyor.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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