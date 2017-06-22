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22 Haziran 2017
Ekonomi

TÄ°CARET BORSASI’NIN Ä°FTARINA YOÄžUN Ä°LGÄ°

AydÄ±n Ticaret BorsasÄ±’nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi iftar yemeÄŸinde Borsa Ã¼yeleri ve aileleri biraraya geldi.

AydÄ±n Ticaret BorsasÄ±’nÄ±n her yÄ±l Ramazan ayÄ±nda geleneksel olarak dÃ¼zenlediÄŸi iftar yemeÄŸine katÄ±lÄ±m yoÄŸun oldu.
Hasmahal KÄ±r BahÃ§esi’nde dÃ¼zenlenen iftar yemeÄŸi AydÄ±n Ticaret BorsasÄ± YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi KazÄ±m GÃ¼naydÄ±n’Ä±n yemek duasÄ± ile baÅŸladÄ±.
Davetlileri kapÄ±da karÅŸÄ±layan AydÄ±n Ticaret BorsasÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Adnan BosnalÄ± ve Ã¼yeler konuklarla tek tek ilgilendiler.

Ä°ftar yemeÄŸi sonrasÄ±nda konuÅŸan AydÄ±n Ticaret BorsasÄ± Meclis BaÅŸkanÄ± Ahmet Bahri Erdel, hoÅŸgÃ¶rÃ¼nÃ¼n, sevginin, kucaklaÅŸmanÄ±n ayÄ± olan Ramazan ayÄ± nedeniyle dÃ¼zenledikleri geleneksel iftar yemeÄŸine gÃ¶sterilen yoÄŸun ilgiden dolayÄ± memnuniyeti dile getirerek; “AydÄ±n Ticaret BorsasÄ± olarak, her zaman Ã¶rnek olacak, ilimizi, Ã¼yelerimizi daha ileriye taÅŸÄ±yacak Ã§alÄ±ÅŸmalar yapma gayreti iÃ§inde olduk. Sizlerden gelen gÃ¼Ã§ ve destekle, var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle ilimize ve siz kÄ±ymetli Ã¼yelerimize yararlÄ± olmaya devam edip hep birlikte daha gÃ¼zel Ã§alÄ±ÅŸmalara imza atacaÄŸÄ±z.

Bu vesile ile, MÃ¼barek Ramazan ayÄ±nÄ± ve Kadir Gecemizi kutlar, Ramazan BayramÄ±’nÄ±n tÃ¼m MÃ¼slÃ¼man alemine barÄ±ÅŸ, huzur, bereket ve saÄŸlÄ±k getirmesini temenni ederim.” dedi.
(KUDRET CAN)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  AydÄ±n Vergi Dairesi'nden Borsa'ya yapÄ±landÄ±rma ziyareti
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