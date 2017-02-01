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01 Şubat 2017
Ekonomi

TARIM BAKANLIĞI, GENÇ GİRİŞİMCİ KADINLARI GÜÇLENDİRİYOR

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca yürütülen “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor”  ile kırsal alanda yaşayan ve yoğun olarak tarımın içinde yer alan 18-40 yaş genç kadınlara yönelik faaliyet gösterecek.
Program ile kırsal alanda genç kadınlara yönelik sürdürülebilir iş olanaklarının yaratılması, mevcut istihdam olanaklarının korunması, bu sayede kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin artırılması, kırsal nüfusun azalmasının önlenmesine katkıda bulunulması ve farkındalık yaratılması amaçlanmakta.
“Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor” programı kapsamında Aydın ilinde 75 kadın çiftçiye İŞ-KUR işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 32 saat süreli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilecek. Bu çalışma kapsamında eğitim alan kadınlar tarafından hazırlanan ve dereceye giren projelerin hayata geçirilmesi sağlanacak.
Tarım İl Müdürlüğü’nce düzenlenecek olan Proje, Pazarı ve Sertifika Dağıtım Töreni sonunda Aydın’ı temsil edecek olan kadın çiftçi ve projesi, Bakanlığın belirleyeceği bir tarihte 16 il projeleriyle yarışacak.
Yarışma için son başvuru tarihi ise 17 Şubat 2017 Cuma.
Eğitim alacak kadın çiftçilerde aranacak koşullar ise şöyle:
En az 1 yıldır çiftçilik yapıyor olması, katıldığı eğitimi takip edebilmesi ve proje hazırlayabilmesi için okur-yazar olması, eğitime düzenli olarak katılmaya mani bir durumunun olmaması,
18-40 yaş arasında olması, kadın çiftçi seçiminde, kendisi, ailesinin ikamet ettiği şehirdeki tarımsal arazi varlığı veya hayvan varlığı öncelikli kriter olması, herhangi bir çiftçi örgütüne (kooperatif, birlik, ziraat odası) üye olması ve çiftçilik belgesine sahip olması ya da birinci dereceden akrabalarından birinin üye olması, seçilecek kadın çiftçinin proje fikrinin olması,
Proje fikrinin tarımsal girişimciliğe yönelik olması, kadın çiftçinin proje fikrini uygulayabilecek kapasiteye sahip olması, eğitim sonrasında hazırlayacağı projede yüzde 25 öz kaynak aranması gerekmekte.
Kadın çiftçilerin hazırlayacağı proje için konu alanları ise şu şekilde belirlendi;
Bitkisel üretim; tahıllar, yemeklik dane baklagiller, seracılık, yem bitkileri, endüstri bitkileri, tıbbi- aromatik bitkiler, bağcılık, sebzecilik, meyvecilik, çiçekçilik.
Hayvansal üretim; küçükbaş-büyükbaş hayvancılık, arıcılık, kümes hayvancılığı ipek böcekçiliği.
El sanatları; ağaç işleme, sepetçilik, dokuma.
İşleme- pazarlama, aile işletmeciliği, Kırsal turizm.
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

 

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