Tağşiş gıda, Aydın’ın en büyük sorunlarından biri oldu

Türkiye’nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Aydın ‘da sektör temsilcileri denetimsizlikten dert yandı. Cezaların caydırıcı olmaması ve denetimlerin yetersiz olması nedeniyle Aydın’ın tağşiş gıda merkezine dönüştürülmek istendiğini ileri süren Yahya Ayvaz isimli yağcı, “Müstahsilde kilosu 15 TL olan zeytinyağının 5 litresinin 40 TL’ye kim nasıl satabilir. Birilerini kollamak ya da kayırmak için tağşişe göz yumanlar birkaç kişiyi kollarken tüm Aydın’a haksızlık ediyor” dedi.

“Aydın’da litresi 20 lira olan yağ Ankara’da 5 litresi 40 TL’ye nasıl satılır”

Yaklaşık 25 yıldır sektörün içinde olduğunu ve yıllardır denetimsizlik nedeniyle hem halkın sağlığı ile hem de Aydın’ın değerleri ile oynandığını belirten Yahya Ayvaz, “Şu anda müstahsilde 1 asit yemeklik zeytinyağının kilosu 15 TL civarında. Bu fiyat perakende satışlarda 20 lira. Ülkenin değişik illerinde zeytinyağı adı altında 5 litrelik yağ 40-45 TL’ye satılmaya başlandı. Bu rakamın izahı yok ama maalesef yeterli denetim de yapılmıyor. İçinde bulunduğumuz şartlarda dürüst esnafın ayakta kalması imkansız hale gelmeye başladı” diyerek denetimleri sıklaştırmasını istedi.

“Sahtecilik yan firmalarla yapılıyor” Bugün ülkenin pek çok yerinde litresi 3 lira 60 kuruş olan kanola yağının ‘zeytin yağı’ adı ile satıldığını ve bu durumun sektörde ciddi sıkıntıya neden olduğunu belirten Yahya Ayvaz, “Bu işi yapan kişi ya da firmaların 5-6 ayrı markası var. Bir markadan yakalandıklarında diğer markalar altında tağşişe davam ediyorlar. Tağşiş ile yakalanan firmaya yaklaşık 14-15 bin lira ceza kesiliyor. Bu ceza peşin ödendiğinde 8-9 bin lira civarına düşüyor. Bir tanker karışımda bile bu cezanın yaklaşık 20 katı kar eden firmalar yetersiz denetimler ve caydırıcı olmayan cezalar nedeniyle hileli ürün satmaya devam ediyor. Olan her zaman dürüst çalışanlara oluyor” diyerek sektörde yaşanan denetimsizliğe isyan etti. (İHA)