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17 Haziran 2017
Ekonomi

Süt üreticilerine eğitimler devam ediyor

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ‘Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon” eğitimleri devam ediyor. Bugüne kadar 30 mahallede düzenlenen 32 eğitime 1258 üretici katıldı.
Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus Programı Ana Eylem 2 (KA2) İyi Uygulamaların Değişimi ve Yenilik için İşbirliği, Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak yürütülmekte olan “Sustainable Milk Hygiene Training Model For Safe Milk and Safe Future” “Güvenilir Süt Güvenilir Gelecek için Sürdürülebilir Süt Hijyeni Eğitim Modeli” adlı Stratejik Ortaklık Projemiz kapsamında “Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon” konulu eğitimlere devam ediliyor.
Proje kapsamında hazırlanan eğitim modülüne göre programlanan ve bugüne kadar Bozdoğan, Çine, Efeler, Germencik, Karpuzlu, Koçarlı, Nazilli, Söke ilçelerine bağlı toplam 30 mahallede düzenlenen 32 eğitime 1258 üretici katıldı.
Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM), Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Hollanda Dairy Training Centre’da eğitim almış olan, Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve S.S. Nazilli ve Çevresi Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖRKOOP) personeli ve18 teknik personel tarafından, Sütün İnsan Sağlığındaki Yeri ve Önemi, Hijyen, Çiğ Süt Kalitesini Etkileyen Faktörler, Süt Sağım Metotları, Süt Sağım Makinesi Parçaları, Sağım İçin 12 Altın Kural, Sağım Alet ve Makinelerinin Bakımı ve Temizliği, Çiğ Sütün Soğutulması, Depolanması ve Korunması, Mastitis, Sığır Yetiştiriciliğinde Biyogüvenlik konuları uygulamalı olarak anlatıldı
Yapılan eğitimler ile süt hijyeni için eğitim modeli hazırlamak, çiğ süt üretim sektöründeki mesleki grupların uzmanlık ve becerilerini artırmak ve çiğ süt üretimini hijyen kriterleri bakımından AB standartlarına ulaştırmak amaçlanıyor. (İHA)

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