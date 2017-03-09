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09 Mart 2017
Ekonomi

SÜT PARASI 133 TL

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından annelere ödenen süt parası ödemeleri başladı.
1 Ocak 2017 tarihinde doğan çocuklar için 133 TL ödeme yapılacak.
2008 yılında başlayan süt parası (emzirme) ödeneği her sene artarak devam ediyor.
Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe veriliyor.
Emzirme Ödeneği alabilmenin şartları ise şöyle;

-Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

-Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması
-Doğan çocuğun veya çocukların yaşaması şartı bulunuyor.
(FİLİZ DİNDAR)

 

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