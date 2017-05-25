SMMMO SEMİNERİNDE 31 MAYIS’A DİKKAT ÇEKİLDİ

Aydın Serbest Mali Müşavirler Odası (SMMM) tarafından “Ücret Kavramının, İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları” konulu seminer düzenlendi.

SMMM Odası Konferans Salonu’nda yapılan seminere odaya kayıtlı mali müşavirler yoğun ilgi gösterdi.

Düzenlenen seminerde ayrıca, 2016 yılı birinci dönem ve ikinci dönem Muhasebe Mesleği Etik Eğitimlerini tamamlayan 16 muhasebeciye sertifikaları verildi.

Açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı Rıza Yörüyen, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti ve haftanın önemine değindi.

Yörüyen; “Bu haftanın önemli bir özelliği de 6736 sayılı yasanın bazı maddelerinin uygulanacağı son hafta olması. Hafta içerisinde veya ay içerisinde müteakip seferlerde sizlerle beraber olduk bu konuda yanlış algıları veya algılamaların azalması için çalışmalar yaptık. Kamuoyunda yeni çıkacak olan 7020 ile beraber karıştırılan bazı konular var, o konuları da biz ne kadar iyi idrak edersek müşterilerimiz de o kadar iyi idrak edecek diye düşünüyoruz. Çünkü mükellefin en sağlıklı bilgi alabilecekleri yerler bizler mali müşavirler.” dedi.

“31 MAYIS E-BİRLİKLE SÖZLEŞMENİN SON GÜNÜ”

31 Mayıs’ın e-birlikle sözleşmenin yapılacağı son tarih olduğunu hatırlatan Yörüyen; “Hep söylüyoruz lütfen sözleşmesini girmediğiniz mükellefiniz kalmasın. Bu konuya çok hassas davranmanızı özellikle çok istiyoruz. Çünkü sözleşmeler bizim mesleki hayatımızı düzenleyen işlemler. Onlar olmadığı sürece biz oda olarak da herhangi bir düzenleme yapamıyoruz. Bu konuda destek olmanızı istiyorum.” şeklinde konuştu.

“ODA FAALİYET BELGELERİ E-BİRLİK’TEN ALINABİLECEK”

Yörüyen son olarak SMMM Odası olarak yeni bir uygulamaya imza attıklarını da belirterek; “Oda faaliyet belgelerinizi, oda kayıt belgelerinizi artık e-birlik üzerinden alabileceksiniz, alt yapıyı tamamladık. e-birliğe girdiğinizde talep ettiğiniz takdirde sistemimize düşüyor, birkaç dakika içinde onayladığımızda e-imzayla onaylanmış oda kayıt belge ve oda faaliyet belgelerinizi odamızdan alabileceksiniz. Buradaki temel amacımız sizleri odaya daha az sokmak değil, işinizi hızlı görmek.” dedi.

Yörüyen’in konuşmasının ardından kürsüye gelen Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu ise; “Bizleri de bu toplantınıza davet ettiğiniz için bizim de kamuoyuna vermek istediğimiz mesajları en üst noktada herkesin duyması için yapmış olduğumuz yoğun çabaya katkıda bulunduğunuz için ve bu mesajlarımızın portföyünüzdeki bütün müşterilerinize ulaşabildiğiniz herkese götürdüğünüz için ve amaca ulaşmakta her türlü çabayı her zaman yanımızda bulunarak katkı da bulunduğunuz için bende ülkem adına, teşkilatım adına, şahsım adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“AMAÇ, KAMUYA OLAN BORÇ YÜKÜNÜN HAFİFLETİLMESİ”

6736 sayılı kanunun amacının kamuya olan birikmiş borç yükünün hafifletilmesi olduğunu vurgulayan Müsevitoğlu; “Yine 25 Kasım 2016 tarihinde biten son ödeme ya da peşin ödeme seçen vatandaşlarımız bir şekilde 30 Kasım’a kadar bu taksitlendirdikleri ya da peşin ödemek istedikleri miktarları ödemek durumunda kalmışlardı ve bu süreçte bir daralma söz konusuydu. Bazı nedenlerden dolayı 30 Kasım 2016 tarihi itibariyle birinci taksidi, yada peşin ödeme seçeneğini seçen vatandaşlarımız bu imkandan faydalanamadılar, bir gün sonra veznelere gelerek para yatırmak isteseler de tabi ki 30 Kasım itibariyle son yatırma gününün bitmesi nedeniyle biz de bu paraları yapılandırmış şekilde alamamıştık. Fakat bu tabi kamuoyunda bir serzenişe yol açtı faydalanmak istenildiği belirtilerek uzatılması isteğinde bulunuldu. Burada sivil toplum örgütlerinin girişimi ile bir karşılık buldu ve geçici bir madde ile bir ve ikinci taksitleri 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri şartı ile tekrar bir hak verildi. Biz bunu gerçekten çok önemsiyoruz. Son bir fırsattır ve değerlendirilmesi gereken son bir şans olarak algılıyoruz.” şeklinde konuştu.

“HAFTA SONU VEZNELER AÇIK”

Müsevitoğlu, 31 Mayıs 2017 son ödeme gününde sıkışıklığın da önlenmesi nedeniyle 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günleri vergi dairelerinin saat: 17.00’e kadar açık olacağını ayrıca, 31 Mayıs Çarşamba günü de yine tüm veznelerin saat: 23.59’a kadar vatandaşların hizmetine olacağını belirtti.

“31 MAYIS SON GÜN”

Son olarak kürsüye gelen Sosyal Güvenlik İl Müdürü Zeynep Yılmaz, yapılandırmanın ertelenmesi ile ilgili kamuoyunda ciddi kafa karışıklığı yaşandığını belirterek; “Sanki yeni bir yapılandırma yapılacak, hepsi bu yeni yapılandırmaya dahil edilecekmiş gibi bir algı oluştu. Ben zaten yeni yapılandırmadan faydalanacağım, bunu ödemeyeceğim, yenisinden faydalandığım zaman belki daha uygun şartlarda olacak gibi mükelleflerde bir algı oluştu. Ama böyle birşey yok. 31 Mayıs tarihi itibariyle ödemelerin yapılmış olması gerekiyor. Yapılandırmanın bozulması halinde tüm faizleriyle birlikte eski borca geri dönülmüş oluyor. Ayrıca SGK açısından farklı bir durum da var, teşviklerden faydalanamıyorsunuz. Bizim teşviklerimizin bir koşulu da borcunun olmaması şartı. Eğer yapılandırma yapmış ise borcu olmuş olsa dahi yapılandırma yapılmış ise biz teşviklerden faydalandırıyoruz, ancak yapılandırmayı bozarlarsa eğer maalesef ki teşviklerimizden de faydalanamıyorlar.” dedi.

ETİK BELGELERİ VERİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından 2016 birinci dönem ve ikinci dönem muhasebe mesleği etik eğitimlerini tamamlayan 16 mali müşavire sertifikaları verildi.