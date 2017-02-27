SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN KÜPELENMESİ İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDI

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü ile Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında sığır cinsi hayvanların tanımlanması tescili çerçevesince sözleşme protokolü imzalandı.

Tarım İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş ile Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sedat Güngör tarafından imzalanan sözleşmeye göre; Aydın il ve ilçelerinde doğan sığır cinsi hayvanların Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından küpelenerek ulusal veri tabanına kaydedilmesi sağlanacak.