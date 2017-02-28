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28 Şubat 2017
Ekonomi

PROMOSYON ÖDEMELERİ MART’DA BAŞLIYOR

Emekli promosyon ödemelerinin tarihleri açıklandı.

Buna göre promosyon tarihleri; Ziraat Bankası T.C Kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler Mart ayında, 4-6 ile bitenler Nisan ayında, 8 ile bitenler ise Mayıs ayında promosyonlarını almaya başlayacaklar.
Ziraat Bankası’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamaya göre; Bin TL ve 2 Bin TL arasında emekliği aylığı alanlara 375, 2 Bin TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacak.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekecek.
(FİLİZ DİNDAR)

 

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