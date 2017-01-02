Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
02 Ocak 2017
Ekonomi

OTOGAZA ZAM

Petrol ÃœrÃ¼nleri SendikasÄ± (PÃœÄ°S) otogaza 15 kuruÅŸ zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Petrol ÃœrÃ¼nleri SendikasÄ± (PÃœÄ°S) gaz yaÄŸÄ±nda 13 kuruÅŸ, siyah Ã¼rÃ¼nlerde de 6 kuruÅŸluk zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
(KUDRET CAN)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  GEKA YÃ–NETÄ°MÄ° 90'INCI TOPLANTISINI AKYAKA'DA YAPTI
Share

BENZER HABERLER

2016 yÄ±lÄ± bÃ¶yle geÃ§tiâ€¦

2016 yÄ±lÄ± bÃ¶yle geÃ§tiâ€¦

GEKA YÃ–NETÄ°MÄ° 90’INCI TOPLANTISINI AKYAKA’DA YAPTI

GEKA YÃ–NETÄ°MÄ° 90’INCI TOPLANTISINI AKYAKA’DA YAPTI

KuraklÄ±k Zeytini Vurdu, Ãœreticiler Dertli

KuraklÄ±k Zeytini Vurdu, Ãœreticiler Dertli

Borsa, MalatyalÄ±larÄ± ZeytinyaÄŸÄ±yla BuluÅŸturdu

Borsa, MalatyalÄ±larÄ± ZeytinyaÄŸÄ±yla BuluÅŸturdu

KOSGEB KREDÄ°SÄ° Ä°Ã‡Ä°N Ä°KÄ°NCÄ° BÄ°R ÅžANS

KOSGEB KREDÄ°SÄ° Ä°Ã‡Ä°N Ä°KÄ°NCÄ° BÄ°R ÅžANS

OKT Trailerâ€™den Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamasÄ±

OKT Trailerâ€™den Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamasÄ±

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,5466

  • Euro

    3,7118

  • BIST

    77.754

  • AltÄ±n

    130,6262

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETÄ°KET BULUTU

alaaddin demirÃ¶zÃ¼ aleyna Ã¶zen ali asgar Ã¶zen alp ayaydÄ±n anÄ±l muharrem Ã¶zen atila sertel aziz sarÄ± bilim cenaze dans akademisi darp esrar eÄŸlenceli fizik akademisi haluk alÄ±cÄ±k iskender yÃ¶nden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlÄ±k akademisi minik tales matematik akademisi neÅŸeli biyoloji akademisi nurettin Ã¶zkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoÄŸlu sanat saniye yÄ±ldÄ±rÄ±m serkan kurnaz step tamer bacaksÄ±z toplum destekli polis uyuÅŸturucu uzay akademisi vergi yaratÄ±cÄ± drama yaratÄ±cÄ± yazarlÄ±k yaÅŸar pektaÅŸoÄŸlu Ã§Ä±lgÄ±n kimya akademisi ÅŸaban Ã¼stÃ¼ndaÄŸ ÅŸehit
#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

NAMAZ VAKÄ°TLERÄ°

takvim
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

CLOSE