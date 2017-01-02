OTOGAZA ZAM

Son Dakika
BENZER HABERLER
2016 yÄ±lÄ± bÃ¶yle geÃ§tiâ€¦
GEKA YÃ–NETÄ°MÄ° 90’INCI TOPLANTISINI AKYAKA’DA YAPTI
KuraklÄ±k Zeytini Vurdu, Ãœreticiler Dertli
Borsa, MalatyalÄ±larÄ± ZeytinyaÄŸÄ±yla BuluÅŸturdu
KOSGEB KREDÄ°SÄ° Ä°Ã‡Ä°N Ä°KÄ°NCÄ° BÄ°R ÅžANS
OKT Trailerâ€™den Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamasÄ±
Dolar
3,5466
Euro
3,7118
BIST
77.754
AltÄ±n
130,6262
GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik
BÃ¼tÃ¼n dualarÄ±mÄ±z, bÃ¼tÃ¼n dileklerimiz ve bÃ¼tÃ¼n umutlarÄ±mÄ±z, TÃ¼rk milleti olarak yaÅŸadÄ±Ä...
Yekta GÃ¼ngÃ¶r Ã–zden
Egemenlik (hakimiyet), ulusun siyasal Ã¶rgÃ¼tÃ¼ devletin yasama, yÃ¼rÃ¼tme ve yargÄ± organlarÄ±nÄ±n...
Erol ErtuÄŸrul
1 Ocak 2016 saÂbaÂhÄ± teÂleÂfoÂnuÂma bir mesaj geldi: â€œBiÂriÂcik baÂbaÂmÄ±z MusÂtaÂfa...
Fethi AytaÃ§
MusÂtaÂfaÂ´cÄ±ÄŸÄ±m, aziz karÂdeÂÅŸim, BugÃ¼n 20 Ocak. AraÂmÄ±zÂdan ayÂrÄ±ÂlÄ±ÂÅŸÄ±ÂnÄ±n ...
Beyhan ErdoÄŸan
1928 yÄ±lÄ±nda AydÄ±n’da doÄŸdu. 7 AralÄ±k 2016 yÄ±lÄ±nda bir aydÄ±r tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼lh...
GÃ¼ner Dokuyucu
1 KasÄ±m seçimlerine ÅŸunun ÅŸurasÄ±nda ne kaldÄ±? 7 Ha&s...
Salim SavcÄ±
Gazetelerde, televizyonlarda aÃ§lÄ±ktan Ã¶len insanlarÄ± gÃ¶rdÃ¼kÃ§e insan kahrolur.(Ã§ok Ã¼zÃ¼lmek...
IÅŸÄ±k Cansuyu
Bir AÅžKSIN sen TÃœRKÄ°YEMâ€¦ Ä°Ã§imde hiÃ§ bitmeyen bitirilemeyen, PLATONÄ°K BÄ°R AÅžKSINâ€¦ Ã‡eki...
BehiÃ§ Alparsa
– 2011′ in son gÃ¼nleriâ€¦ – Bu yÄ±l gitmek iÃ§in sabÄ±rsÄ±z, yeni yÄ±lÄ±n eli ku...
Serbest KÃ¶ÅŸe
(AYFER Ã‡EZÄ°K) EÅŸim MusÂtaÂfa Ã‡EZÄ°K’e mekÂtuÂbumÂdur. MusÂtaÂfa, 21 Åžubat senin d...
Levent SeÃ§er
”Ben,manevi miras olarak hiÃ§bir ayet,hiÃ§bir doÄŸma,hiÃ§bir kalÄ±plaÅŸmÄ±ÅŸ kural bÄ±rakmÄ±y...
AbdÃ¼lkadir GÃ¼ler
ÃœnlÃ¼ sanat GÃ¼neÅŸimiz Zeki MÃ¼ren (D. 6 AralÄ±k 1931 â€“ Ã–. 24 EylÃ¼l 1996) yaÅŸasaydÄ± ÅŸimdi ...
Kudret Can
Efeler Belediyesi’nin sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel anlamda toplumcu belediyecilik anlayÄ±ÅŸÄ± ile ver...
Ayfer Ã‡ezik
Ãœlkemizde bombalar artÄ±k yÄ±llar deÄŸil, aylar deÄŸil, haftalar deÄŸil gÃ¼nler geÃ§meden ardÄ± ar...
T.C. Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± M. Mesut Ã–zakcan, 2017 yÄ±lÄ±nÄ± Atal...
Petrol ÃœrÃ¼nleri SendikasÄ± (PÃœÄ°S) otogaza 15 kuruÅŸ zam yapÄ±l...
Ege, Marmara ve Akdeniz bÃ¶lgelerinde bir gelenek haline g...
AydÄ±nâ€™da gece yarÄ±sÄ± hastane bahÃ§esine bÄ±rakÄ±lan ÅŸÃ¼pheli ...
AydÄ±nâ€™da cezaevinden firar eden bir ÅŸahÄ±s uygulama noktas...
AydÄ±nâ€™da gece yarÄ±sÄ± alkollÃ¼ vaziyette gÃ¶revli gibi hastane...
Engelli bireylerin mesleki eÄŸitime entegrasyonunu saÄŸlamayÄ± a...
BÃ¼tÃ¼n dualarÄ±mÄ±z, bÃ¼tÃ¼n dileklerimiz ve bÃ¼tÃ¼n umutlarÄ±mÄ±z, TÃ¼rk m...
AydÄ±n Tekvando GenÃ§ler ve YÄ±ldÄ±zlar Ä°l BirinciliÄŸi MÃ¼saba...
AydÄ±nâ€™da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi meydana gelen trafik kazasÄ±nda bir ki...
AydÄ±nâ€™da gece yarÄ±sÄ± meydana gelen trafik kazasÄ±nda bir k...
Medya Takip Merkezi (MTM), 2016 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye gÃ¼ndemine dam...
AydÄ±nâ€™da arkadaÅŸlarÄ± ile yeni yÄ±l kutlayÄ±p aÅŸÄ±rÄ± miktarda...
Kan, ÅŸiddet, vahÅŸet, savaÅŸlar, terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±, acÄ± ve gÃ¶zyaÅŸla...
KuÅŸadasÄ± Belediyesi KadÄ±n DanÄ±ÅŸma Merkezi tarafÄ±ndan okul...
AydÄ±n Valisi Ã–mer Faruk KoÃ§ak KoÃ§arlÄ±â€™da esnaf ziyareti y...
Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± M. Mesut Ã–zakcan, belediye mÃ¼dÃ¼rl...
Efeler Belediyesi'nin Ata ve KÄ±zÄ±lcakÃ¶y Mahalleleri'ndeki...
AydÄ±nâ€™da vatandaÅŸlar yeni yÄ±la Kent MeydanÄ±â€™nda girdi.
...
Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.