Oda ve Borsalardan Dev Güçbirliği

İLİN SORUNLARINA ÇÖZÜM İSTEDİLER

“Turizm konusunda sektörde faaliyet gösteren işletmelerin mali büyüklüklerine göre değerlendirilerek özel borçlarının ertelenmesi, en az bir yıl geri ödemesiz düşük faizli kredi imkanların sağlanması ile sektör teşvik ve sübvanse edilmelidir. İlimizde, önemli potansiyele sahip Termal Suyun sağlık sektöründe kullanılması ile Sağlık Serbest Bölgesinin kurulması teşvik edilmelidir. Köy turizminin gelişmesi için pilot uygulama ile Nazilli’de ‘Uzun Yaşam Köyünün’ kurulması amacıyla hazine arazisi tahsis edilmelidir. Didim de Kurvaziyer Liman yapımı programa alınmalıdır. Didim de, 50 yataklı Devlet Hastanesi yetersizdir. Özel Hastanenin de olmadığı ilçeye en az 150 yataklı yeni bir hastane yapılmasını talep ediyoruz. Kuşadası Kongre Merkezinin daha aktif kullanımı için çalışma yapılması. Kuşadası’nda kruvaziyer turizmi teşvik etmek için 30 dolarlık teşvikin yasallaşması gerekir. Turistik yörelerde satılan yöresel ürünler için belirli bir standart uygulanması. Turistik tesislerde alacarte satışlarda uygulanan yüzde 18 verginin yüzde 8 olarak uygulanması. Yöresel ürünlerin ve antik kentlerin il genelinde ortak tanıtım ve satışı için merkezler kurulması. UNESCO’da daha fazla alanın dünya tarihi listesinde yer alması.

Pamuk, incir, zeytinyağı, kestane vecam fıstığı stratejik ürün olarak kabul edilmeli, incir, zeytinyağı ve kestane üretimi prim ile desteklenmelidir. Zeytinyağı rekoltesi düştüğünde fiyatlar yükseliyor, sektörde hileli ve tağşişli satışlar başlıyor ve tüketici yanıltılıyor. Zeytinyağı sektörünün geleceği için, taklit ve tağşiş deki cezai yaptırımların arttırılması, sorumluların nitelikli suçlar kapsamında cezalandırılması gerekmektedir. Zeytinyağı işletmelerinin çoğu yerleşim bölgelerinin içerisindedir. Tesislerde oluşan Atık suların toplanması hususunda 2015/10 sayılı Genelgeye göre istenilen ölçüde havuz yapmak için arazi bulunamamaktadır. Söke, Didim ve Kuşadası’nda mezbahaya ihtiyaç vardır. Tarımda ürün çeşitliliği teşvik edilmelidir. Tarımda maliyeti düşürücü faaliyetler desteklenmelidir. İncire özel bir teşvik sağlanmalıdır.

Organize sanayi bölgeleri içinde TEDAŞ mülkiyetindeki elektrik dağıtımı ile ilgili tüm sistemlerin bedeli karşılığında OSB’lere devredilmelidir. İlimizde Sanayi alanlarının yetersizliği sebebi ile yeni yatırımların yapılması için 1/100.000 ölçekli çevre düzeni yeniden güncellenmelidir. Aydın’ ın her yönden gelişmesine katkı vereceğine inandığımız; Aydın Serbest Bölgesinin ve Jeotermal enerjinin kullanılacağı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin en kısa sürede tescil edilerek yatırım programına alınmasını istiyoruz. Organize Sanayi Bölgelerinde beton santralleri ve bazı madenlerin kırma eleme tesislerinin yatırımları ‘gerekli çevresel limit konsantrasyon değerleri sağlandığı taktirde’ uygun görülmelidir. AVM ve zincir mağazalar için önlem alınması. Nazilli OSB’nin genişleme alanı sorunu bulunmaktadır. Yatırımların artması için bu sorunun hızlıca çözülmesi gerekmektedir. Kayıt dışılığı önlemek için teşviklerin artırılması gerekmektedir. Nazilli’de bulunan eski polis okulu alanı bölge halkına yarar sağlayacak bir yatırımla değerlendirilmelidir. Bozdoğan ilçesinde bulunan mermer işletmelerinin atık sorunu için çözüm üretilmesi gerekmektedir.

Büyükşehir olup da, sivil havacılığa hizmet veren bir havaalanı olmayan tek il Aydın’dır. Aydın’a en kısa sürede bu şekilde hizmet verecek havaalanı yapılmalıdır. İzmir-Aydın-Denizli tren hattının Yüksek Hızlı Tren hattı haline getirilmesini, Aydın-Denizli otobanının yapılmasını istiyoruz. Programa alınan Aydın-Çine Demiryolu hattının yapılmasını, restorasyon çalışmaları devam eden Söke Tren İstasyonu bünyesindeki müştemilatın Restorasyon sonrası Söke Ticaret Odası tarafından işletilmesini istiyoruz. Didim – Yeniköy arasında şehir dışından geçen 2. Duble yol çalışması yapılmalıdır.

Jeotermal enerji santrallerinin çevreye olan etkileri hususunda bilimsel bir rapor hazırlanması ve bu kapsamda santrallerin ve yapılacak yatırımların denetlenmesi gerekmektedir. Büyük Menderes nehrinin aşırı kirliliğinin neden olduğu sağlık sorunları bütün bölge için büyük tehdittir. Büyük Menderes nehrinin temizlenmesi için bütünüyle ele alınması gerekmektedir. Bu vesile ile menderes nehri turizm ve ulaşım amaçlı da kullanılabilir.

Çağdaş bir üniversite eğitimi için, Adnan Menderes Üniversitesinin 3’e bölünerek; Aydın merkezde Adnan Menderes, Nazilli de Sümer ve Söke’de Milet Üniversitelerinin kurulmasını istiyoruz. Mesleki eğitimde ustalık ve ahilik değerlerinin işlendiği, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği ile üretme kabiliyeti ve isteklerini ortaya çıkaracak yeni müfredat çalışmalarının yapılmasını ve ilimiz imalat sektörünün ihtiyacını karşılayacak meslek alanlarında ihtisaslaşmanın sağlanmasını istiyoruz.

AYDEM tarafından uygulanan indirimli elektrik anlaşmalarının tek taraflı olarak iptal edilmesi sonucu oluşan mağduriyetin giderilmesi, Doğalgaz hattının Söke’den Didim’e kadar uzatılması, doğalgaz altyapısının sanayi işletmelerine öncelikli olarak ve bedelsiz olarak ulaştırılması, Jeotermal kullanım alanlarının artırılması.” (İHA)