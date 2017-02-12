MÜSİAD YENİ YÖNETİMİ BASINLA BULUŞTU

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Aydın Şubesi yeni yönetimi göreve başladı. 24 Ocak’ta yapılan 3. Genel Kurul’da tek liste ile seçimi kazanan Başkan Murat Aksüt ve Yönetim Kurulu üyeleri basın mensupları ile bir araya geldi.

MÜSİAD Aydın İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya; Başkan Murat Aksüt, eski ve Kurucu Başkan Hakan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri Nilgün Böcekli, Necdet İzgü, Şeref Binboğa katıldı.

Toplantıda konuşan MÜSİAD İl Başkanı Murat Aksüt, “Yaptığımız genel kurul sonrası görevi devraldık. Hedeflerimiz var, hedeflere en iyi şekilde ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Genel merkezimizin stratejileri doğrultusunda, biz de Aydın’da üzerimize düşen görevleri yapacağız. Nasıl bireysel olarak kendi iş yeri ve fabrikalarımızda ülkemizin kalkınması için gerekli çalışmaları yapıyorsak, dernek olarak da tüzel kişilik olarak bu aynı şekilde devam edecek.” dedi.

Başkan Aksüt konuşmasında ayrıca yakın zamanda il genelindeki tüm üyeler ile biraraya geleceklerini ifade etti ve; “Bu dönemde üyelerimizle daha fazla kucaklaşarak, 61 olan üye sayımızı imkanlar dahilinde daha yüksek rakamlara çekebilmek için büyük çaba sarf edeceğiz. Ayrıca genel merkezimizin de büyük bir hevesle talep ettiği aynı şekilde bizim de çok istediğimiz Genç MÜSİAD’ın Aydın’da kurulması için çalışmaları başlatacağız. Genç MÜSİAD’ı Türkiye genelinde ilimizi temsil etmesi amacıyla aktif hale getirmek istiyoruz. Bunlarla ilgili tüm çalışmaları hızla yürütüyoruz. Açılış tarihi belli olduğunda kamuoyu ile paylaşacağız. Bundan sonra çok daha fazla organizasyonlarla çalışmalarımızı duyuracağız. Sonuçta kurum olarak sanayici ve iş adamlarından oluşan bir derneğiz. Sanayici ve iş adamlarının ne gibi problemleri var? bu problemler nasıl çözülür? bunlarla uğraşacağız. Yada sektörde ivme kazanmak isteyen üyelerimizi bakanlarla müsteşarlarla buluşturarak hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız” dedi.