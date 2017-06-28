LPG’Lİ ARAÇLARA DÜZENLEME

Resmi Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki yönetmeliğine göre, LPG’li araçlarda ve LPG dönüşümü yapılacak araçlarda montaj raporu almak için Makine Mühendisleri Odası’na gidilmeyecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki yönetmeliğine göre, LPG’li araçlarda ve LPG dönüşümü yapılacak araçlarda montaj raporu almak için Makine Mühendisleri Odası’na gidilmeyecek.

Bürokratik işlemleri ortadan kaldırmak, araç sahiplerine yansıyan ek maliyetleri azalmak amacıyla gidilen düzenlemede ayrıca, Türk Standartları Enstitüsü’ne de gidilerek ilave ücret ödemesine gerek kalmayacak.

Yeni uygulama ile birlikte Yakıt Sistemi Montaj Belgesi dahil tüm işlemler LPG dönüşümü yapan yetkili firmalarca yapılacak ve muayene için ise doğrudan araç muayene istasyonlarına gidilecek.

Yönetmeliğe göre, LPG dönüşümü yapan firmalar ise düzenli olarak denetlenecek.

(GÜNER DOKUYUCU)