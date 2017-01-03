Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
03 Ocak 2017
Ekonomi

Kuru soğan üretim rekoru kırdı

{CAPTION}

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan 2016 yılındaki bitkisel üretim verilerine göre en fazla üretim kuru soğanda yaşandı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 yılındaki bitkisel üretime ait veriler paylaşıldı. Verilere göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerdeki üretim miktarı önceki yıllara göre yüzde 0,2, sebzelerde yüzde 2,4, meyvelerde ise yüzde 6,8 oranında artış gösterdi. 2016 yılında 65 milyon 184 bin ton tahıl ve diğer bitkisel ürünler, 30 milyon 267 bin ton sebze ve 18 milyon 972 bin ton meyve üretimi gerçekleştirildi.
Tahıl Üretimi Yüzde 9 Geriledi
2016 yılında tahıl üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,7 oranında azalarak 35 milyon 281 bin tonda kaldı. Buğday üretimi yüzde 8,8 oranında, arpa üretimi de yüzde 16,3 oranında azalarak önceki yılın gerisinde kaldı. Tütün üretimi 2015 yılına göre yüzde 3 oranında artarak 70 bin tona çıkarken, şeker pancarı üretimi de yüzde 21,5 gibi yüksek bir oranda artarak 19 milyon 485 bin tona çıktı.
Sebze Ve Meyve Üretiminde Artış Sürüyor
Sebze ürünlerindeki üretim bir önceki yıla göre yüzde 2,4 oranında artarken, meyve ürünlerinde bu oran yüzde 6,8 olarak gerçekleşti. Sebze ürünlerindeki en büyük üretim artışı kuru soğanda olurken, meyve ürünlerinde liderliği yüzde 13,9 artış ile elma aldı. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  KOSGEB KREDİSİ İÇİN İKİNCİ BİR ŞANS
Share

BENZER HABERLER

Ege’nin Barış Elçileri Buluştu

Ege’nin Barış Elçileri Buluştu

GEKA YÖNETİMİ 90’INCI TOPLANTISINI AKYAKA’DA YAPTI

GEKA YÖNETİMİ 90’INCI TOPLANTISINI AKYAKA’DA YAPTI

MİLLETVEKİLİ PURÇU’DAN ÇERÇİOĞLU’NA ZİYARET

MİLLETVEKİLİ PURÇU’DAN ÇERÇİOĞLU’NA ZİYARET

Şehit polisin Ailesi, Suikast Timinin İdamını İstiyor

Şehit polisin Ailesi, Suikast Timinin İdamını İstiyor

PETEK’İN GETİRTEMEDİĞİ BELGELERİ ÇIRAY İSTEDİ

PETEK’İN GETİRTEMEDİĞİ BELGELERİ ÇIRAY İSTEDİ

CHP’Lİ AKIN ZEYTİNCİLİĞİN SORUNLARINI TBMM’DE ANLATTI

CHP’Lİ AKIN ZEYTİNCİLİĞİN SORUNLARINI TBMM’DE ANLATTI

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5928

  • Euro

    3,7407

  • BIST

    76.618

  • Altın

    133,7816

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

NAMAZ VAKİTLERİ

takvim
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE