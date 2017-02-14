KÖYLÜYE 55 BİN HİBE DESTEĞİ

Hükümet orman alanlarını arttırmayı hedefliyor. Bu kapsamda hükümet, köylüye 3 hektarlık bir alanda 55 bin TL hibe verecek.

Hükümet, geliştirdiği yeni bir hibe yöntemi ile biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve bozulan orman ekosistemini yeniden oluşturmayı amaçlıyor.

Verilen destek, özel orman fidanlıklarında üretilecek fidanların en az yüzde 5’sinin orman ağaç ve ağaçcığı fidanı, en çok yüzde 50’sinin odun dışı orman ürünü veren türler ve süs bitkisi olması zorunlu olacak. Fidanlar ücretsiz verilecek.

(GÜNER DOKUYUCU)