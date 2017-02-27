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27 Şubat 2017
Ekonomi

KİRA GELİRLERİ OLAN İÇİN VERGİ DÖNEMİ

2016 yılında kira geliri olanlar için vergi dönemi başlıyor.

1-27 Mart arasında vergi 1 beyannamesi verilecek.
Kira geliri beyan edenlerin 27 Mart 2017 tarihine kadar 3 bin 800 liranın altında kira geliri elde ettiğine dair dilekçe vermeleri gerekiyor. 2016’da toplam 110 bin liradan fazla gelir elde edenler 3 bin 800 liralık istisnadan yararlanamayacak.
Mükellefler bağlı oldukları vergi dairesine giderek, ya da gib.gov.tr internet adresini kullanarak “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi”ni kullanarak beyanname verebilecek. Hesaplanan gelir vergisi peşin ya da Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki taksitte ödenebilecek. Ödemeler aynı zamanda kredi kartı ile de yapılabilecek.
(KUDRET CAN)

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