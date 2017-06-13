Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu yapılandırma konusunda bilgilendirme yaptı.

27 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili olarak açıklama yapan Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu; 7020 sayılı Yeni Yapılandırma Kanunuyla;vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını ve borçların taksitler halinde ödenebileceğini belirtti.

“KANUN, KESİNLEŞMİŞ BORÇLARA ÖDEME KOLAYLIĞI GETİRİYOR”

Toplumun her kesimine hitap eden kanunu vatandaşlara anlatmak, azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetine başladıklarını belirten Müsevitoğlu; “Başkanlık/Defterdarlık olarak tüm personelimiz ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Yeni Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor. Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri. Yİ-ÜFE oranında, yani üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Kanundan yararlanan vatandaşlarımız yıllık % 16.80 oranında gecikme zammı ödemek yerine yıllık % 3-4 gibi düşük oranda bir tutar ödeyecek. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Yarısını tahsil ediyor,yarısından vazgeçiyoruz. Borcun peşin ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılıyor ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yarısından vazgeçiliyor. Borçların 36 aya varan sürelerde ödenmesi mümkün. Taksitlere, bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uyguluyor. Yapılandırma devam ettiği sürece; Borcu yoktur belgesi alınabilecek. Araçların fenni muayeneleri yaptırılabilecek.

Vatandaşlarımız, Yeni Yapılandırma Kanunu sayesinde geçmiş borçlarını taksitler halinde ödeyerek ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek.

31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre ödenebilecek.” dedi.

“YAPILANDIRILMIŞ BORÇLAR KAPSAM DIŞI”

6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış borçların Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamına alınmadığını belirten Müsevitoğlu; “Önceki yasa çerçevesinde borcunu yapılandıran vatandaşlarımızın, 1 Temmuz 2016 – 31 Mart 2017 zaman aralığında borçları oluşmuş ise bu borçları için yeni Yapılandırma Kanunundan yararlanabileceklerdir. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları,karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek.” ifadelerini kullandı.

“SON GÜN 30 HAZİRAN”

7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları bu sürenin uzatılmasına ilişkin Kanunda yetki bulunmadığından, sürenin uzamasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Başvurular, bizzat bağlı olunan vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla, ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabilecek.

Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü bitimine kadar yapılması gerekiyor. Bu sürenin uzaması da söz konusu değil.

“İLK 2 TAKSİT ÇOK ÖNEMLİ”

Vatandaşlara peşin ödeme avantajlarını da hatırlatan Müsevitoğlu; “Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların peşin ödenmesini teşvik etmek için ödemeler peşin yapıldığı takdirde, Kanun hükümlerine göre hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca %50 oranında indirim yapılacak.

Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesi şartı var. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamayacaktır.” dedi.

Kanunla ilgili her türlü soruların Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alınabileceği belirtildi.

Ayrıca vergi dairelerinin tüm vatandaşların konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt vereceğini hatırlatan Müsevitoğlu; “Toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan yeni yapılanma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz.” dedi.