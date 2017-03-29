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29 Mart 2017
Ekonomi

KARİYER GÜNLERİ BAŞLIYOR

Aydın Valiliği’nin destekleriyle 6’ncı Aydın İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı ile Kariyer Günleri etkinlikleri düzenleniyor.
Düzenlenen kariyer günleri, Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle organize edildi.
Aydın’da faaliyet gösteren iş yerlerinin nitelikli iş gücü ihtiyaçlarının karşılanması, işsizlerin durumlarına uygun iş bulmalarının sağlanması, iş arayan ve işverenlerin karşı karşıya getirilmesi, istihdamın korunması, artırılması ve geliştirilmesine katkı sağlanması, ayrıca İŞKUR hizmetleri ile toplumu bilgilendirme amacına yönelik olarak düzenlenen kariyer günleri 31 Mart 2017 Cuma günü saat: 11.00’da Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda  gerçekleştirilecek.
Tüm vatandaşların davetli olduğu fuar 1 Nisan 2017 tarihine kadar ziyarete açık olacak.
(FİLİZ DİNDAR)

 

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