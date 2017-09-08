Kardeş borsalardan YÖREX’de ortak tanıtım

İstanbul Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası ve Rize Ticaret Borsası, 8. YÖREX Yöresel Fuarında birlikte tanıtım gerçekleştirecek.

İstanbul Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası ve Rize Ticaret Borsası bu yıl 8. si düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına birlikte katılıyor. Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle bu yıl 8.sı 13-17 Eylül tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) İstanbul – Aydın – Rize Ticaret Borsalarının ortak standında yöresel ürünler sergilenecek.

İstanbul Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası ve Rize Ticaret Borsasından yapılan ortak açıklamada, “Yöresel Ürünler Fuarı; coğrafi işaretli ürünleri tanımak, tanıtmak ve farkındalık yaratmak adına çok önemli bir fuardır. Bu fuar; kurumların yerel değerlere sahip çıkmalarını ve coğrafi işaret başvurularını arttırmalarını, ayrıca tüketicilerin coğrafi işaretli ürünleri tercih etmelerini sağlamaktadır. Yerel değerleri benzerlerinden ayırmak için kullanılan coğrafi işaretler kırsal kalkınmada önemli bir kalkınma aracıdır” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, “Büyüme ve kalkınmanın temeli, yöresel ürünlerin ticarileşmesi ve katma değerli ürünler haline dönmesi ile mümkün olacaktır. Coğrafi işaretli ürünlerin, Türkiye’de hem yerel kalkınma ve tarım, hem de ihracat için büyük bir önem taşıdığını ifade ederken, bugüne kadar tescil edilen 209 adet ürün olsa da potansiyelin 2 bin 500 civarında olduğu biliniyor” dedi.

Kopuz, yöresel ürünlerin coğrafi işaret ile tescil edilmesinin ekonomiye önemli katkılar sağlayacağına inanan İstanbul Ticaret Borsası’nın, 2013 yılından beri coğrafi işaret ile ilgili olarak ülke çapında yapılan faaliyetlere destek verdiğini ve aktif katkı sağladığını belirtti.

Coğrafi işaretli ürünlerin tescili ile yöresel değerlerle birlikte üreticisinin de korunduğunu ifade eden Kopuz, şöyle konuştu: “İstanbul Ticaret Borsası, kurulduğu 1924 yılından bu güne kadar yalnızca İstanbul’un değil tüm Türkiye’nin ticaret alanındaki en önemli ayaklarından biri olmuştur. Türkiye’nin en büyük Ticaret Borsası olarak, YÖREX’e büyük bir önem atfediyoruz; çünkü burada mesele milli değerlerin ticarileşmesi ve dünya markalarına dönüşmesidir. Biz eğer ülke olarak büyümek ve kalkınmak istiyorsak yöresel ürünlerin ticarileşme sürecini hızlandırmak, yöresel ürünlerde markalaşmayı sağlamak, katma değerlerini arttırmak ve bu ürünleri üreten işletmelerin ekonomik kapasitelerini geliştirmelerine destek olmak zorundayız. Bu organizasyon sayesinde yöresel ürünlerimizi önce ulusal ve daha sonra küresel ölçekte tanıtabilir ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması yolunda önemli ticari atılımlar yapabiliriz”

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı’da, coğrafi işaretin önemini vurgulayarak, ““Aydın Kestanesi için Türk Patent Enstitüsü’nden tescil aldık ve Avrupa Komisyonuna başvuruda bulunduk . Yöresel zenginliklerimizi hem ülke genelinde hem de Avrupa Birliği nezdinde koruma altına almak amacıyla Aydın Kestanesi için Türk Patent Enstitüsü’nden tescil aldık ve Avrupa Komisyonuna başvuruda bulunduk. Yöremize özel ayırt edici özelliğe sahip diğer ürünlerimiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu; İlimize, üreticilerimize ve üyelerimize olan önemli bir vazifedir.” ifadelerine yer vererek, sözlerine şu şekilde devam etti. Bu yıl 8.si düzenlenen Yörex Yöresel Ürünler Fuarına, ilk düzenlendiği yıldan bu yana katılımımız olmuştur. Geniş katılımcı kitlesine sahip Yörex Yöresel Ürünler Fuarında, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da kardeş Borsalarımız İstanbul Ticaret Borsası ve Rize Ticaret Borsası ile birlikte ortak alanımızda tanıtımımızı gerçekleştireceğiz. Coğrafi İşaretli ürünlerimiz den Aydın Kestanesinden üretilmiş Kestane Şekeri ve Kestane Unu, Aydın İnciri, Aydın Zeytinyağı, Memecik Zeytini, Zeytinyağlı Sabun, gibi ürünlerimizin yanında, Efelerimizle de ilimizin görsel tanıtımını yapmak üzere hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız” dedi.

Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan ise, YÖREX Fuarı hakkında yaptığı açıklamada “Türkiye tarımsal üretim bakımından bereketli bir ülkedir. Ülkemizin her bölgesinde oranının iklimine uygun çok değerli tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Bundan dolayı ülkemiz dünyada tarım ürünleri bakımından kendi kendine yetebilen ender ülkelerden biridir. Tüm bu tarım ürünleri çeşitliliğini tarımın başkenti Antalya’da YÖREX fuarında bir arada tanıtılması ülke ekonomisi açısından önem arz etmektedir. Özellikle ülkemize özgü patenti alınmış coğrafi ürünlerde bu fuarlar sayesinde artış görülmektedir. Bizde Rize Ticaret Borsası olarak Rize Çayı ve Rize Kavurması’nda coğrafi işaret alabilmek için çalışmalar başlattık, bu yılın sonunda inşallah patenti almayı planlıyoruz. Her sene katılmaya çalıştığımız YÖREX fuarını organize eden Antalya Ticaret Borsası yönetim kuruluna ve personeline teşekkür ediyor, fuarın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Bu sene herkesi YÖREX fuarına davet ediyorum. Özellikle eşsiz Rize’mizin bir çayını içmeden fuardan ayrılmayın” ifadelerini kullandı. (İHA)