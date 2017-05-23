KAMUDA EK KADRO

Kamuda aÃ§Ä±ktan 4 bin 970 ek kadro aÃ§Ä±ldÄ±. Kamuda aÃ§Ä±ktan 4 bin 970 ek kadro aÃ§Ä±ldÄ±.

Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 2017 yÄ±lÄ± merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§e kanunu gereÄŸince aÃ§Ä±ktan atama ve nakil sayÄ±larÄ±nÄ±n kamu idare kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na daÄŸÄ±lÄ±mÄ± yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re kadro verilen bakanlÄ±k ve kurumlarÄ± ise ÅŸÃ¶yle; Sosyal GÃ¼venlik Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±,Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±, Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼.

(FÄ°LÄ°Z DÄ°NDAR)