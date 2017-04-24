KADINLARIN GECE VARDİYASI 7,5 SAAT İLE SINIRLANDIRILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gece vardiyasında çalışanların kadınlara 7,5 saat sınırı getirdi.

Bakanlık, gece vardiyalarında çalışan kadınların ne şekilde olursa olsun mesai saatlerinin 7,5 saatin üzerinde olmaması gerektiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;

İşverenlerin, gece çalıştırılacak kadın çalışanların posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyeri işverenlerinin, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanlarını, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden, iş yerine götürüp getirmekle yükümlü olduklarını, kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için işe başlamadan önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporunun iş yerinde görevli iş yeri hekiminden alınması gerektiği belirtildi.

Bakanlık, ayrıca yapılan teftişlerde mevzuata aykırı davranıldığı tespiti halinde iş yerlerine idari para cezaları uygulanacağını kaydetti.

(FİLİZ DİNDAR)