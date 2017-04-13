Ä°STÄ°HDAM SEFERBERLÄ°ÄžÄ°NÄ°N DETAYLARI NETLEÅžTÄ°

TÃ¼rkiyeÂ´de baÅŸlatÄ±lan Ä°stihdam seferberliÄŸinin Â detaylarÄ± netleÅŸti.
TÃ¼rkiyeÂ´de baÅŸlatÄ±lan istihdam seferberliÄŸi kapsamÄ±nda 3 ayda 760 bin 150 kiÅŸi iÅŸ sahibi oldu.
2017 yÄ±lÄ± iÃ§inde iÅŸe alÄ±nacaklarÄ±n aylÄ±k primlerinin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± iÅŸsizlik sigortasÄ± fonu tarafÄ±ndan Ã¶denecek.
Ä°ÅŸe alÄ±nan her eleman iÃ§in gÃ¼nlÃ¼k 22,22 aylÄ±k ise 666 LirasÄ± Devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak.
Destekten yararlanacak iÅŸÃ§i ve iÅŸverenler iÃ§in istenilen ÅŸartlar ÅŸunlar.
Ä°ÅžKURÂ´a kayÄ±tlÄ± iÅŸÃ§i olmasÄ± ve Ä°ÅŸe alÄ±ndÄ±klarÄ± tarihten 3 ay Ã¶ncesinde aynÄ± iÅŸ yerinde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor olmasÄ±.
Ä°ÅŸverenler iÃ§in ise; Ä°ÅŸyerinde SigortasÄ±z iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±yor olmasÄ±,
Ã–zel sektÃ¶r olmasÄ±
Sigorta primlerinin yasal sÃ¼re iÃ§inde Ã¶deniyor olmasÄ±
Ã–deme sÃ¼resi geÃ§miÅŸ prim borcunun olmamasÄ±
Prim ve hizmet belgelerinin yasal sÃ¼re iÃ§inde verilmesi
Ä°ÅŸ yerinin 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±ndaki toplam iÅŸÃ§i sayÄ±sÄ±na ek olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor.
(Filiz DÄ°NDAR)