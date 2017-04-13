Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
13 Nisan 2017
Ekonomi

Ä°STÄ°HDAM SEFERBERLÄ°ÄžÄ°NÄ°N DETAYLARI NETLEÅžTÄ°

TÃ¼rkiyeÂ´de baÅŸlatÄ±lan Ä°stihdam seferberliÄŸinin Â detaylarÄ± netleÅŸti.

TÃ¼rkiyeÂ´de baÅŸlatÄ±lan istihdam seferberliÄŸi kapsamÄ±nda 3 ayda 760 bin 150 kiÅŸi iÅŸ sahibi oldu.
2017 yÄ±lÄ± iÃ§inde iÅŸe alÄ±nacaklarÄ±n aylÄ±k primlerinin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± iÅŸsizlik sigortasÄ± fonu tarafÄ±ndan Ã¶denecek.
Ä°ÅŸe alÄ±nan her eleman iÃ§in gÃ¼nlÃ¼k 22,22 aylÄ±k ise 666 LirasÄ± Devlet tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak.
Destekten yararlanacak iÅŸÃ§i ve iÅŸverenler iÃ§in istenilen ÅŸartlar ÅŸunlar.
Ä°ÅžKURÂ´a kayÄ±tlÄ± iÅŸÃ§i olmasÄ± ve Ä°ÅŸe alÄ±ndÄ±klarÄ± tarihten 3 ay Ã¶ncesinde aynÄ± iÅŸ yerinde Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor olmasÄ±.
Ä°ÅŸverenler iÃ§in ise; Ä°ÅŸyerinde SigortasÄ±z iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±yor olmasÄ±,
Ã–zel sektÃ¶r olmasÄ±
Sigorta primlerinin yasal sÃ¼re iÃ§inde Ã¶deniyor olmasÄ±
Ã–deme sÃ¼resi geÃ§miÅŸ prim borcunun olmamasÄ±
Prim ve hizmet belgelerinin yasal sÃ¼re iÃ§inde verilmesi
Ä°ÅŸ yerinin 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±ndaki toplam iÅŸÃ§i sayÄ±sÄ±na ek olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor.
(Filiz DÄ°NDAR)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Ä°ZGÃ–REN, "HERKESTEN Ã–NCE GÃ–RMEK"Ä° ANLATACAK
Share

BENZER HABERLER

AYTO Akademiden Ã¼yelerine dÄ±ÅŸ ticaret eÄŸitimi

AYTO Akademiden Ã¼yelerine dÄ±ÅŸ ticaret eÄŸitimi

AydÄ±nlÄ± kamyonculardan ilginÃ§ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ

AydÄ±nlÄ± kamyonculardan ilginÃ§ Ã§Ä±kÄ±ÅŸ

ERÄ°KLER EL YAKIYOR

ERÄ°KLER EL YAKIYOR

SÃ¶keâ€™de 50 Bin KÃ¶k Marul Tarlada KaldÄ±

SÃ¶keâ€™de 50 Bin KÃ¶k Marul Tarlada KaldÄ±

8. ALAÃ‡ATI OT FESTÄ°VALÄ°’NE ZÄ°YARETÃ‡Ä° AKINI

8. ALAÃ‡ATI OT FESTÄ°VALÄ°’NE ZÄ°YARETÃ‡Ä° AKINI

AYSÄ°AD “Ä°STÄ°HDAM SEFERBERLÄ°ÄžÄ°” TOPLANTISI DÃœZENLEDÄ°

AYSÄ°AD “Ä°STÄ°HDAM SEFERBERLÄ°ÄžÄ°” TOPLANTISI DÃœZENLEDÄ°

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

YaÄŸmur
PerÅŸembe 04/13 60%
YaÄŸmur
Erken saatlerde hafif saÄŸanak yaÄŸmur. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 9Â°C.
YaÄŸmur
PerÅŸembe 04/13 60%
YaÄŸmur
Erken saatlerde hafif saÄŸanak yaÄŸmur. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 9Â°C. RÃ¼zgÃ¢r ve deÄŸiÅŸken. YaÄŸmur ihtimali %60.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,6748

  • Euro

    3,9145

  • BIST

    90.322

  • AltÄ±n

    152,1712

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

CLOSE