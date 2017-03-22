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22 Mart 2017
Ekonomi

Ispanak üreticisini üzdü

Gerek şifa kaynağı olması gerekse birçok çeşit yemeği yapılan ıspanak bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte değer kaybetti. İki hafta öncesine kadar pazarda kilosu 2,5 TL’ye satılan ıspanak 50 kuruşa düştü. Üreticiler düşen fiyatlardan dolayı mağdur olduklarını söylediler.
Türkiye’nin en önemli ıspanak üretim merkezlerinden biri olan İncirliova Acarlar’da üretim yapıp semt pazarlarında da satışını yapan pazarcı Durmuş Özer, şu andaki fiyatların söküm ve temizleme işini bile karşılamadığını belirtti. Plansız üretim ve hava şartları nedeniyle üreticinin her zaman sıkıntı yaşadığını belirten Durmuş Özer, “Kış döneminde olumsuz hava şartları nedeniyle ıspanakta verim düşüklüğü yaşandı. Hava şartları normale döndü bu defa ürün para etmez odlu. İki hafta öncesine kadar perakende fiyatı 2,5 TL olan ıspanağın kilosu birden 50 kuruşa kadar düştü. Normal şartlarda ıspanağı tarladan söküp temizleyip pazar tezgahına getirmenin maliyetini bile karşılamaz ama ürün heba olmasın diye getirip satıyoruz” diyerek tarımsal üretimde planlı üretimin elzem hale geldiğini ifade etti. (İHA)

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