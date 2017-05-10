İŞKUR, ENGELLİLER İLE İŞVERENLERİ BULUŞTURDU

İŞ-KUR Aydın İl Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası nedeniyle Atatürk Kent Meydanı’nda stand açıldı. Açılan standda işverenler ile iş arayan engelliler buluşturuldu.

Engelliler haftası nedeniyle engellilere çağrıda bulunan İş-Kur Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi; “Şu anda burada sanayi firmalarımız var. Engelli kardeşlerimizle görüşüyorlar. Bugünün anlamına binayen bir çağrı yapmak istiyorum. Türkiye’de engellilerin sosyal iş hakları ile ilgili faaliyetleri İŞ-KUR yürütüyor. İlimizde de Aydın İŞ-KUR yürütmekte.” dedi.

“GİRİŞİMCİLİK BELGESİ ALIN”

Engelli vatandaşlara Girişimcilik Belgesi almaları konusunda da çağrı yapan Terzi; “Buradan engelli kardeşlerimize sesleniyorum; girişimcilik belgesi alın kendi işinizi kurun. Şu anda çağrı dönemindeyiz. 36 bin TL kendi iş yerini kurmak isteyen engelli kardeşlerimize hibe desteği veriyoruz. 1. Çağrı dönemi için 11 Haziran son gün. 1 aylık süreleri var. Bu süre döneminde girişimcilik belgesi olanlar hemen projeye başvurabilirler. Proje konusunda da biz her türlü yardımı yapıyoruz. Belgesi olmayanlar da mutlaka İŞ-KUR’a gelsinler ve kayıt yaptırsınlar. Biz onlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kontenjanlarımızı onlar için kullanıyoruz. En son bu ayın başında 2 tane engelli kardeşimizle sözleşme imzaladık. Birisi Didim’de hediyelik eşya dükkanı işletiyor. Diğeri ise Efeler’de hayvancılık yapıyor. Engelliler biz iş bulamıyoruz demesinler. Devletimiz böyle bir fırsat sunuyor. Bundan faydalansınlar.” şeklinde konuştu.

“ENGELLİLERİ HAYATA DAHİL ETMELERİNİ İSTİYORUZ”

İşverenlere de çağrıda bulunan Terzi; “İşverenlerimiz, engelli kontenjanlarını kullansınlar. Aydın’da engelli kontenjanlarımız yüzde 90 doluluk oranıyla iyi bir seviyede. Bunun yüzde 100-150 gibi oranlara çıkmasını istiyoruz. Engellilerle ilgili, devletimiz ciddi teşvikler veriyor. Sadece kontenjanları kadar değil daha fazla engelli kardeşimizi çalıştırmalarını,onları hayata dahil etmelerini istiyoruz.” dedi.