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30 Ocak 2017
Ekonomi

İŞ ÖĞRENENLERE BİN 404 LİRA VERİLECEK

İŞ-KUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, iş öğrenen genç işsizlere bin 404 lira ödeyecek.

Özellikle gençlerin tecrübe eksikliğini ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma olan İşbaşı Eğitim Programında çalışan katılımcılara 54 lira ücret ödenecek.
Katılımcıların sigorta primleri de İŞKUR tarafından yatırılacak. 100 çalışanı olan işletmelere 10 kişi yerleştirilerek iş tecrübelerinin artması sağlanacak ve aynı zamanda bu çalışma dönemi staj programı yerine de geçmiş olacak.
Bu imkandan 15 yaşını doldurmuş, İŞ-KUR kaydı olan tüm işsizler faydalanabilecek.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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