GENÇ GİRİŞİMCİ KADINLAR SERTİFİKALARINI ALDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor” Projesi kapsamında Aydın’da girişimcilik eğitimi alan 74 kadın çiftçiye düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Tarım Bakanlığı’nın 2015 yılında 8, 2016 yılında 12 ve 2017 yılında 16 ilde başlattığı “Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Projesi” kapsamında Aydın’da 74 kadın verilen eğitimlere katılarak projelerini hazırladı.

İncir Cipsi ve Cennet Elması konusunda yaptığı çalışmayla Gizem Ünal “Cennetten Gelen Tatlar” projesiyle birinci, İncirden elde edilen ürünler konusunda “Sağlıklı Kalpler” isimli yaptığı projeyle Yasemin Korkut ikinci ve Kestane şekeri projesiyle Hafize Altınay’da üçüncü oldu.

Tarım İl Müdürlüğü tarafından, birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye de bin lira ödül takdim edildi.

Anemon Otel’de düzenlenen törene; Aydın Tarım İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır, İş-Kur Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ve “Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Projesi”ne katılan çiftçi bayanlar katıldılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende ilk olarak katılımcılara programa ait kısa tanıtım slaytı izlettirildi.

“TOPRAĞI SEVİYORUM”

“Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor” projesinde “Sağlıklı Kalpler” isimli projesiyle ikinci olan Yasemin Korkut çiftçiliği sevdiğini söyleyerek başladığı konuşmasında; “Çiftçi bir ailenin kızı olarak büyüdüm ve hayatımı çiftçilik yaparak sürdürüyorum. Çiftçiliği seviyorum, toprağı seviyorum. Biz çiftçilerin bir deyimi vardır, “Bir sene gözüne bakıyoruz” Ben bir sene gözüne bakıp istediğim verimi elde ettiğimde bundan çok büyük haz duyuyorum. Etrafımıza da baktığımızda günümüzde kadın girişimcilerin arttığını görüyoruz. Ben de böyle bir dönemde bana verilen şansı değerlendirerek bir yola başvurdum.” dedi.

“EĞİTİM, BİR ELMANIN YARISI İSE DİĞER YARISI DA İNANMAKTIR”

Kadınları girişimciliğe yönlendiren faktörleri sıralayan Korkut; “Başarma ihtiyacı, azim ve kararlılık, mücadele isteği ile girişimcilik ruhudur. Burada 74 bayan çitfçi olduğumuza göre hepimizde bu özelliklerin fazlasıyla var olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bizi bu konuda bilgilendiren ve teşvik eden herkese teşekkür ediyorum. İyi ki bize bu şans verilmiş. Hepimiz çok güzel bir şekilde eğitimlerimizi tamamladık. Hepimizin başardığına inanıyorum. Benim projem güzel bir derece aldı, benim için bu çok güzel bir duygu ama benim için esas önemli olan projemi hayata geçirmek. İstihdamını ve sürdürülebilirliğini sağlamak. Ben bunu başaracağıma inanıyorum. Eğer eğitim bir elmanın yarısı ise diğer yarısı da inanmaktır. Yarısını aldık zaten bugünkü sertifikalarla da diğer yarısını da tamamlayacağız. Umarım herkesin hayali gerçek olur.” şeklinde konuştu.

“ÖZGÜVENLERİNDEN ÇOK ETKİLENDİM”

Korkut’un konuşmasının ardından kürsüye gelen Aydın İş-Kur İl Müdürü Rahmi Terzi, projeye katılan kadın girişimcilerin özgüvenlerinden çok etkilendiğini belirterek; “Aydın’daki bayanlarımızdaki o özgüven, cesareti, o girişimci ruhu ben biliyorum, sizlerinde bana bir sözü vardı, sadece kendiniz için değil en az yanınızda iki ya da 3 kişiye destek olacak, onların da istihdama katılmasını sağlayacak projeler yapacaktınız.” dedi.

“BİR HAYAL KURUN VE ONA SAHİP ÇIKIN”

Terzi, istihdam kapsamında çok fazla paydaşlarının olduğunu fakat Tarım İl Müdürlüğü’nün en çok paydaşa sahip olduğunu ifade ederek; “Bir hayal kurun ve ona sahip çıkın. Sizde bir hayal kurun ve ona sahip çıkın. Başkaları için eğer güzel şeyler yapmıyorsanız yaşamınızın çok bir anlamı yoktur.” şeklinde konuştu.

“KADINLARIN İSTİHDAMA KATILMA ORANI YÜZDE 45’LERE ULAŞSIN”

2023 yılında işsizliği %5 seviyesine düşürmeyi hedeflediklerini belirten Terzi; “Gayri Safi Milli Hasılamızın yüksek meblağda olmasını istiyoruz. Şu anda Türkiye’de kadınların istihdama katılma oranı %32’lerde bunun %45 lere gelmesini istiyorsak bunların sizlerin gayretleri ile olacağına inanıyorum. Bu arkadaşlarda bu girişimcilerde bu ışığın olduğunu, amaçlarını gerçekleştirecek kapasitenin olduğunu görüyoruz. Devletin yetkililerinden de bu arkadaşlara da hiçbir engel, bahane bulmadan destek olmalarını arz ediyorum . Hepinizin yolu ve bahtı açık olsun.” dedi.

“FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ”

Törende son olarak konuşan Aydın Tarım İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır ise, Tarım İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen girişimci kadın çiftçilerine yönelik eğitimin final toplantısı için birarada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek; “Tarımdaki Kadın girişimcilerin yükselmesi programı Bakanlığımızın Eğitim ve Yayım Daire Başkanlığı’nın 2015 yılında 8 ilde başlatmış olduğu, 2016 yılında 12 ilde, bu yılda 16. İl müdürlüğümüzün de içinde olduğu bir projedir. Tarımın değişik alanlarda faaliyet gösteren yenilikçi yatırımcı, kaynakları etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanan, bulunduğu çevreye öncülük eden ve rol model olan, kadın çiftçilerimiz tarafından hazırlanan projelerin kadın çiftçilerimizin hayatında bir farkındalık yaratmak ve ivme kazandırması, kırsal alanda kadın istihdamına katkıda bulunması, tarımda başarılı kadın girişimcilerin giderek artması açısından önem taşımaktadır. Aydın ilimizde bu proje kapsamında 100 çiftçimiz bu projeye dahil oldu. Bunlardan 74 tanesi eğitim gördü, biraz önce proje ikincimiz de çok güzel ifade etti. Kuşadası’nda güzel bir otelde 4 gün süre ile eğitimleri verildi. Arkasından 15 gün süre verilerek kadın çiftçilerimizin proje hazırlamaları tespit edildi. Akabinde 74 tane proje çıktı. Tabi bu projeler sadece kağıt üzerinde kalmayacak buna inanıyoruz. İl Müdürlüğü olarak gerek İş-Kur gerek KOSGEB’in de destekleri ile bu projelerimiz ben inanıyorum ki hayata geçecektir.” şeklinde konuştu.

“20 BİN İLE 40 BİN LİRA ARASINDA DESTEK”

Bakanlık tarafından projelere 20 bin lira ile 40 bin lira arasında destek verileceğini belirten Bozkır; “Bu projeler içerisinde İncir Cipsi ve Cennet elması konusunda yaptığı çalışmayla Gizem Ünal Cennetten Gelen Tatlarla birinciliğe, İncirden elde edilen ürünler konusunda yaptığı çalışmalarla Yasemin Kurt Sağlıklı Kalplerle ikinciliğe, kestane şekeri konusunda yaptığı çalışmalarla Hafize Altınay sanayi tipi kestane işleme projesiyle üçüncülüğe layık görülmüştür. Şunu ifade etmek istiyorum, 74 projede bizim için birincidir. 3 projemiz Bakanlığımızın düzenleyeceği proje yarışmasında ilimizi temsil edecektir. Bu projelerle inşallah ilimize dereceyle döneceklerdir. Projede başarılı olan kadın çiftçilerimize Bakanlığımız 20 bin lira ile 40 bin lira arasında proje desteğinde bulunacaktır. Aydın’ımız bir tarım kenti. Tarım İl Müdürlüğü olarak siz kadın çiftçilerimizin yanında her zaman yer aldığımızı belirtmek istiyorum. ” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından “Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Projesi” kapsamında eğitim alan 74 kadın çiftçiye sertifika ve ödülleri verildi.