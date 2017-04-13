GENÃ‡ Ã‡Ä°FTÃ‡Ä° PROJESÄ° BAÅžVURULARI BAÅžLADI

GenÃ§ Ã‡iftÃ§i Projesi 2017 YÄ±lÄ± BaÅŸvurularÄ± BaÅŸladÄ±

KÄ±rsal KalkÄ±nma Destekleri kapsamÄ±nda GenÃ§ Ã‡iftÃ§i Projesi 2017 YÄ±lÄ± baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±.

Resmi Gazete’de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren GenÃ§ Ã‡iftÃ§i Projelerinin Desteklenmesi HakkÄ±nda tebliÄŸ ile, tarÄ±mda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirliÄŸin saÄŸlanmasÄ±, genÃ§ Ã§iftÃ§ilerin giriÅŸimciliÄŸinin desteklenmesi, gelir dÃ¼zeyinin yÃ¼kseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± ve kÄ±rsal genÃ§ nÃ¼fusun istihdamÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak kÄ±rsal alanlardaki tarÄ±msal Ã¼retime yÃ¶nelik projelerin desteklenmesine iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± belirlemek amacÄ±yla yayÄ±mlanan 18-40 yaÅŸ arasÄ±ndaki kÄ±rsal alanda yaÅŸayan genÃ§ Ã§iftÃ§ilerin mahallinde uygulayacaÄŸÄ± bitkisel, hayvansal, yÃ¶resel tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri, tÄ±bbi ve aromatik bitki Ã¼retimi, iÅŸlenmesi, depolanmasÄ± ve paketlenmesine yÃ¶nelik projelere 30.000.-(otuz bin) TL’ye kadar hibe Ã¶denmesine iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± kapsÄ±yor.

Mevzuat kapsamÄ±nda genÃ§ Ã§iftÃ§iler; Hayvansal Ã¼retime yÃ¶nelik; BÃ¼yÃ¼kbaÅŸ ve kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvancÄ±lÄ±k projelerini,ArÄ± ve arÄ± Ã¼rÃ¼nleri yetiÅŸtiriciliÄŸi projelerini,KanatlÄ± yetiÅŸtiriciliÄŸi ve tesis yapÄ±mÄ±, Ä°pek bÃ¶ceÄŸi yetiÅŸtiriciliÄŸi ve tesis yapÄ±mÄ± projelerini.

Bitkisel Ã¼retime yÃ¶nelik; Kapama meyve bahÃ§esi tesisi projelerini, Fide, fidan, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ mekan sÃ¼s bitkisi yetiÅŸtiriciliÄŸi projelerini, KontrollÃ¼ Ã¶rtÃ¼ altÄ± yetiÅŸtiriciliÄŸi projelerini, KÃ¼ltÃ¼r mantarÄ± Ã¼retimi projelerini,

YÃ¶resel Ã¼rÃ¼nleri ile tÄ±bbi ve aromatik bitki Ã¼retimi, iÅŸlenmesi, depolanmasÄ± ve paketlenmesine yÃ¶nelik; Ã‡ok yÄ±llÄ±k tÄ±bbi ve aromatik bitki Ã¼retimi, iÅŸlenmesi, depolanmasÄ± ve paketlenmesi konulu projeleri, CoÄŸrafi iÅŸaretli, organik veya iyi tarÄ±m uygulamalÄ± bitkisel ve hayvansal Ã¼retim konulu projeleri,CoÄŸrafi iÅŸareti olan gÄ±dalarÄ±n Ã¼retimi konulu projeleri uygulayabilecekler.

GenÃ§ Ã§iftÃ§ilerde aranacak Ã¶zellikler ise ÅŸÃ¶yle;

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olmak. Bu TebliÄŸin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± 31 Mart 2017 tarihi itibarÄ±yla 18 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ, 41 yaÅŸÄ±ndan gÃ¼n almamÄ±ÅŸ olmak. Okur-yazar olmak. BaÅŸvuru tarihi itibarÄ±yla Ã¼cretli Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor olmamak. BaÅŸvuru tarihi itibarÄ±yla Ã¶rgÃ¼n eÄŸitime devam ediyor olmamak. BaÅŸvuru tarihi itibarÄ±yla KDV, gerÃ§ek ve basit usulde vergi mÃ¼kellefi olmamak. Hayvansal Ã¼retime yÃ¶nelik, bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ ve kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvan yetiÅŸtiriciliÄŸi, tesis yapÄ±mÄ± ve hayvan alÄ±mÄ± konulu proje baÅŸvurularÄ± iÃ§in bu tebliÄŸin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarih itibarÄ±yla 15 adet bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ ve 50 adet kÃ¼Ã§Ã¼k baÅŸtan fazla hayvan sahibi olmamak, ArÄ± ve arÄ± Ã¼rÃ¼nleri yetiÅŸtiriciliÄŸi konulu proje Â baÅŸvurularÄ± iÃ§in bu tebliÄŸin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarih itibarÄ±yla 50 adetten Â fazla arÄ±lÄ± kovan sahibi olmamak, AynÄ± proje konusunda BakanlÄ±ÄŸÄ±n diÄŸer hibe programlarÄ±ndan yararlanmÄ±ÅŸ olmamak, 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayÄ±lÄ± Resmi Gazete’de yayÄ±mlanan KÄ±rsal KalkÄ±nma Destekleri KapsamÄ±nda GenÃ§ Ã‡iftÃ§i Projelerinin Desteklenmesi HakkÄ±nda TebliÄŸ (TebliÄŸ No:2017/10) kapsamÄ±nda; hibeden faydalanmÄ±ÅŸ, hibe sÃ¶zleÅŸmesi imzalamaya hak kazandÄ±ÄŸÄ± halde sÃ¶zleÅŸmeyi imzalamamÄ±ÅŸ, hibe sÃ¶zleÅŸmesi iptal edilmiÅŸ veya genÃ§ Ã§iftÃ§i proje deÄŸerlendirme komisyonunca baÅŸvurusu reddedilmemiÅŸ olmamak,

BaÅŸvuru aÅŸamasÄ±nda istenilecek belgeler ise: NÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± fotokopisi.Ãœcretli Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±na dair kendisine ve eÅŸine ait Sosyal GÃ¼venlik Kurumu (SGK)’dan alÄ±nan belge. GerÃ§ek ve basit usulde vergi mÃ¼kellefi olmadÄ±ÄŸÄ±na dair kendisine ve eÅŸine ait onaylÄ± belge, BaÅŸvuru dilekÃ§esi.

Proje tanÄ±tÄ±m formu.TebliÄŸ ekinde taahhÃ¼tname, Diploma sureti veya okuryazarlÄ±k belgesi.

BaÅŸvurularÄ±n, genÃ§ Ã§iftÃ§ilerin kÄ±rsal alanda ikamet ettiÄŸi veya ikamet etmeyi taahhÃ¼t ettiÄŸi yerleÅŸim biriminin baÄŸlÄ± olduÄŸu Ä°lÃ§e MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne bizzat yapÄ±lmasÄ± gerekiyor.

(FÄ°LÄ°Z DÄ°NDAR)