Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
05 Mayıs 2017
Ekonomi

Geleceğini yazacak Aydınlı kadınlar aranıyor

TOBB ve Turkcell hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın girişimcilere yönelik “Geleceği Yazan Kadınlar” projesini başlattı.
Türkiye çapında, içlerinde Aydın’ın da olduğu 15 ilin Oda, Borsa ve Kadın Girişimciler İcra Kurulları tarafından yürütülecek olan proje hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın girişimciler için önemli bir fırsat niteliği taşıyor.
TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile Aydın Ticaret Odası, Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Borsası, Nazilli Ticaret Odası, Nazilli Ticaret Borsası, Söke Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası, Kuşadası Ticaret Odası, Didim Ticaret Odası ve Aydın Kadın Girişimciler İcra Kurulu iş birliğinde yürütülecek olan çalışma, kadınların yazılım çağında geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte öne geçebilmelerini sağlamayı amaçlıyor.
Kazanan projenin ticarileşme aşamasında destekleneceği projeye başvurular internet üzerinden alınacak. Ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Antalya, Denizli, Van, Adana, Eskişehir, Sivas, Aydın ve Samsun olmak üzere 15 ilde hafta sonu yüz yüze, hafta içi ise online olarak eğitimler verilecek. 3 Haziran – 16 Temmuz arasında düzenlenecek eğitimlerin ardından kadın girişimciler Turkcell’in teknik danışmanlığında projeler üretecek ve eğitim aldıkları illerde projelerini sunacaklar. Her ilin birinci ekibi İstanbul’da düzenlenecek finale katılacak.
Finalistler İstanbul’da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Terzioğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras’ın da olduğu büyük jüriye sunum yapacak.
Kazanan proje ticarileşme aşamasında desteklenecek. Bunun yanı sıra büyük finalde kazananlar Silikon Vadisi’ne ziyaret hakkı kazanacak. Yarışmada beğeni toplayan iyi fikirler ise Turkcell Arıkovanı’nda fonlamaya açılacak ve kadınlar girişimcilikle ilgili hayallerini ve fikirlerini gerçekleştirme imkanına kavuşacak.
“Geleceği Yazan Kadınlar” projesi için başvuru 15 Mayıs’a kadar yapılabilecek. Programla ilgili detaylı bilgi ve başvuru formuna “gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/gelecegiyazankadinlar” adresinden erişim sağlanabilecek. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  TURİZM VE TANITIM PLATFORMU TOPLANDI

Share

BENZER HABERLER

Aydın Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulu yapıldı

Aydın Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulu yapıldı

Ülken’den kız analarına ve genç kızlara uyarı

Ülken’den kız analarına ve genç kızlara uyarı

AYDIN BAROSU’NDAN “SERTİFİKALI AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE” SEMİNERİ

AYDIN BAROSU’NDAN “SERTİFİKALI AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE” SEMİNERİ

KOÇAK; “TURİZMDE TANITIM ÇOK ÖNEMLİ”

KOÇAK; “TURİZMDE TANITIM ÇOK ÖNEMLİ”

ŞENER; “GAZETECİLER ÖZGÜRLÜKLERİNDEN MAHRUM EDİLMEMELİ

ŞENER; “GAZETECİLER ÖZGÜRLÜKLERİNDEN MAHRUM EDİLMEMELİ

Borsa’da Zeytinyağı Kobi destekleri anlatıldı

Borsa’da Zeytinyağı Kobi destekleri anlatıldı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Yağmur Olasılığı
Yarın 05/06 60%
Yağmur Olasılığı
Öğleden sonra gelişen hafif yağmur. Gök gürültüsü muhtemeldir. En yüksek 23°C. D rüzgâr B değişiyor, 15 - 25 km/saat. Yağmur ihtimali %60.
Açık
Yarın 05/06 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 10°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5455

  • Euro

    3,9013

  • BIST

    93.928

  • Altın

    139,9689

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE