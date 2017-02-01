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01 Şubat 2017
Ekonomi

ENGİNARLAR, İYİ TARIM UYGULAMALARI İLE SERTİFİKALANDIRILDI

Aydın’ın, iyi tarım uygulamalarında yaklaşık 2 bin 500 üretici ve 30 çeşit ürün ile lider durumda olduğunu belirten Aydın Tarım İl Müdürlüğü, 2016 yılında tamamı Tarım Bakanlığı bütçesinden karşılanan İyi Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi Efeler ilçesinde yaklaşık 700 dekar 50 parsel alanda Enginar üreticileri ile yürütüldüğünü açıkladı.
Proje bütçesinden üreticilere yangın tüpü, ilk yardım seti, ecza dolabı, çelik kilitli bitki koruma ürünleri ve gübre dolabı, atık toplama kafesi, ilaçlama gözlüğü, koruyucu kıyafet, önlük ve eldiven dağıtımı yapıldığını açıklayan Müdürlük yetkilileri; Proje kapsamında üreticilerin risk analizleri, iç kontrolleri, arazi kontrolleri, dosyalarının düzenlenmesi ve denetime hazır hale getirilmelerinin İl Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları Birimi tarafından yapıldığını, Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşunca da kontrol edilerek uygunluğu tespit edilen enginar bahçelerinden kalıntı analizi yapılmak üzere alınan numunelerin temiz çıktığını ve tüm enginar üreticilerinin sertifika almaya hak kazandıklarını söylediler.
(KUDRET CAN)

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