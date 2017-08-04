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05 Ağustos 2017
Ekonomi

En Çok Parayı Kira ve Konuta Harcadık

Türk halkının en çok harcama yaptığı tüketim başlıkları üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalara göre, hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalarda en yüksek payı yüzde 25,2 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türk halkı kira ve konuttan sonra en fazla harcamayı yüzde 19,5 ile gıda ve alkolsüz içeceklere yaptı. Toplam tüketim harcamaları içerisinde en düşük payı yüzde 2,3 ile eğitim ve yüzde 2 ile sağlık harcamalarının aldığı belirtildi.
Türkiye’de geçtiğimiz yıl hane başına aylık harcama 3 bin 406 lira olurken bu rakam bir önceki yıl 3 bin 43 lira oldu. En çok harcamanın yapıldığı ilk beş başlıkta; kira ve konut ödemelerine aylık ortalama 858 TL harcama yapılırken, gıda ve alkolsüz içeceklere 665 TL, ulaştırmaya 618 TL, lokanta ve otellere 216 TL, mobilya ve ev eşyasına ise 215 TL harcama yapıldı.
“Lüks düşkünlüğü her geçen gün artıyor”
Aydın’da inşaat ve emlak sektöründe faaliyet gösteren isimlerden Mehmet Işılak, insanların lüks düşkünlüğü nedeniyle bugün kazancının 4’te birinden fazlasını konut ve kiraya harcar duruma geldiğini belirterek, “Keşke konuta ve barınmaya ayırdığımız bu paranın bir kısmını sanayi yatırımlarına ayırabilsek. Ülke genelinde köyden kente göç hızla artıyor. Herkes köydeki evini terk edip şehirlerde ve daha lüks konutlarda oturmaya başladı. Bunun yanında eskiden 4-5 çocuklu bir aile 100 metrekarelik evlerde çok rahat barınırken bugün evler 180 metre kareye ulaştı. Toplumsal bir bilinç ile konuta ayırdığımız yatırımı sanayiye ve üretime yönlendirsek ülkemiz çok daha iyi noktalara ulaşır” dedi. (İHA)

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