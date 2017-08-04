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04 Ağustos 2017
Ekonomi

Ege’yi bunaltan sıcaklar incir üreticisini sevindirdi

Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın’da gnlük hayatı olumsuz etkileyen çöl sıcakları incir üreticisini sevindirdi. TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, incir için hava şartlarının oldukça güzel gittiğini ve bu yıl rekolte ve kalitenin sevindirici olduğunu belirterek “Bu yıl 62 bin ton kuru incir rekoltesi bekliyoruz” dedi.
Rekoltenin 2 bin ton artması bekleniyor
Kuru incir üretiminde Dünya lideri olan Türkiye’nin milli meyvesi incir için oldukça elverişli hava şartları yaşandığını belirten TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, önümüzdeki günlerde hasada başlanacağını belirtti. Bu sezon kalitenin gayet güzel rekoltenin de geçen yıla oranla yaklaşık 2 bin ton artmasının beklendiğini ifade eden Başkan Bircan, üreticilerin aflotoksine karşı hassasiyetlerine devam etmesini istedi.
“Fiyatlar geçen yılın altında olmaz”
Şu an için henüz fiyatlar net olmasa da bu yıl da üreticilerin yüzünün güleceğini ve fiyatlarda kesinlikle düşüş beklenmediğini kaydeden Başkan Mustafa Bircan, üreticinin rahat olmasını isteyerek “Üreticimizden tek isteğimiz inciri doğal hali ile toplaması. İncir çok narin bir ürün olduğu için toplanmasından, kurutulmasına, nakliyesinden depolanmasına kadar her aşamada ürüne özen göstermelerini tavsiye ediyoruz” dedi.
“Kar payı dağıtacağımız günlere ulaşıyoruz”
TARİŞ İncir Birliği olarak şu an itibariyle 4 binin üzerinde ortakla çalışmalarına devam ettiklerini ve güzel projeleri olduğunu kaydeden Birlik Başkanı Bircan, “Birçok proje üzerinde çalışmalarımız var. Üreticiden tek isteğimiz kaliteden ödün vermeden üretmeye devam etsinler. İnşallah TARİŞ İncir Birliği ortaklarına kar dağıtacak günlere ulaşıyor. Ortaklarımız ürünlerini birliğe teslim etsin” dedi. (İHA)

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