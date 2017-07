Ege Et önünde uzun kuyruklar oluştu

Aydın’ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren Ege Et Didim Şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu.

Didim çarşı merkezinde Aydın Büyükşehir Belediyesince çalıştırılan Ege Et’ten sürekli alışveriş yaptıklarını belirten emekli Abdulhalim Karagöz, ilçede çoğu vatandaş ürün çeşitlerinin güvenilir ve piyasaya göre ucuz olmasından dolayı yoğun talep gördüğünü belirtti. Karagöz, ”Ege Et, belediye çalışanlarınca işletildiği için ürün çeşitleri hem güvenilir hem de ucuz durumdadır. Özellikle yaz döneminde ilçede nüfusun artması sonucu ünitede çalışanlar yetersiz kalıyor ve dolayısıyla mekan önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Kuyrukların oluşmaması için ilave personel ve kasiyerler açılabilir. Şu durumda çalışmalar yavaş yürüyor ve kuyrukta bekleyen vatandaşlar haklı olarak duruma tepki gösteriyor. Maalesef muhatap olacağımız yetkililerde buraya uğramıyor ve ilgililerin konuya duyarlı olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin halk ekmek ile ile başlayıp vatandaşların bütçelerine göre düzenlediği park ve kafelerin yanı sıra Ege Et satış şubeleri ile de aynı doğrultuda vatandaşlara ekonomik ve kaliteli et tüketmesinin hedeflendiği belirtildi. (İHA)