ÇİFTÇİ KADINLARA YABANİ OT TÜRLERİ TANITILDI

Aydın Tarım İl Müdürlüğü tarafından “Beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik Projesi” kapsamında kadın çiftçiler ve ailelerine yönelik eğitim verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı’nın farkındalık ve yaygınlaştırma faaliyetlerini düzenlediği “Beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik Projesi” ile insan beslenmesi ve refahı için biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında Aydın ili ve köylerinde kadın çiftçi ve ailelerine yönelik yenilebilir yabani ot türlerinin tanıtım ve kullanımı hakkında bilgi verildi.

Çalışmaların yürütüldüğü pilot İller arasında olan Aydın da; Efeler (Gödrenli), İncirliova (Acarlar, Gerenkova, Osmanbükü), Çine (Alabayır, Kafşit, Yeniköy, Mutaflar), Germencik (Üzümlü, Dağyeni, Turanlar, Ortaklar), Söke (Yeniköy, Tuzburgazı, Doğanbey, Kisir), Koçarlı (Sobuca, Çakırbeyli) köylerinde konu ile ilgili eğitim alan teknik personellerce Aydın bölgesinde yetişen yenilebilir yabani ot türlerinin özellikleri, faydalan, tüketim şekilleri, Biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilirliği ve Biyokaçakçılık konuları hakkında bilgi verildi.

Eğitimlerin sonunda kadın çiftçi ve ailelerine konu ile ilgili broşür ve kitap dağımı yapıldı.

(GÜNER DOKUYUCU)