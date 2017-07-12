Çeyiz süpürgeleri artık revaçta değil

Gelişen teknoloji karşısında ayakta kalma mücadelesi veren süpürge imalatçıları ekmek kapıları olan mesleklerini tüm zorluklara rağmen yaşatmaya çalışıyor.

Aydın’ın Umurlu Mahallesi’nde yaşayan ve mısır otundan süpürge yapan Yüksel Güleç, özellikle şehir merkezlerinde kullanımı nerdeyse hemen hemen yok olan süpürgeleri Aydın başta olmak üzere İzmir, Denizli ve Muğla illerinde sattıklarını dile getirdi. Çeşitli aşamalardan geçen ve süslenen süpürgelere işlemelerle hayat verdiklerini belirten Güleç, pazarlarda eskisi gibi alıcı bulunmadığını ve süpürgelerin daha çok köylüler tarafından tercih edildiğini kaydetti. Süpürge imalatçılarının en büyük sıkıntıları ise çırak bulamama olduğunu belirten Güleç, kendisi gibi ustaların mesleğin son temsilcileri olduğunun altını çizdi. 20 yıldan bu yana süpürgecilik yapan Güleç, “Süpürgecilik bizim ekmek kapımız. Bu işle şuan karnımızı doyuruyoruz, çocuklarımıza bakmaya, evimize ekmek götürmeye uğraşıyoruz” dedi.

“Elektronik cihazlar eskilerin yerini aldı”

Birçok meslek gibi süpürgecilik mesleğinin de teknolojiye yenildiğini kaydeden Güleç, “Öncelikle hasat edilen süpürge otları yapım aşamasında kırılma yaşamaması için özel kükürtlü suların içinde bekletilerek nemlendiriliyor. Çeşitli aşamalardan geçen süpürgeler yapımı tamamlandıktan sonra satış için pazarlara sürüyoruz. Bu süpürgeleri daha çok köylüler avlularını süpürmek için alıyor. Önceden bu süpürgeler gelin süpürgesi oluyor ve çeyizlere konuyordu. Bu süpürgeler eskiden gelinlerin olmazsa olmazıydı. Hatta gelinin ailesi pazara çıktığı zaman ilk gelin süpürgesi alıyordu. Artık o devir kapandı ve elektronik cihazlar eskilerin yerini aldı. Teknoloji bizim gibi el emeği ile çalışanların işlerine balta vurdu. Artık eskisi gibi süpürge yapan kalmadı ve ilerleyen yıllarda da bu mesleğin tamamıyla biteceğini düşünüyorum. Artık gençler böyle işlere yönelmiyor. Biz de bu iş sayesinde ve çarşı pazarda sattığımız süpürgeler ile evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz” diye konuştu. (İHA)