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27 Ocak 2017
Ekonomi

ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK BAŞLATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programı kapsamında  SGK İl Müdürlüğü yeni hizmet binasında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıya; Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar  Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, İş Sağlığı Genel Müdür Vekili İsmail GERİM, Sigorta Primler Genel Müdürü Ahmet  Açıkgöz, MYK Üyesi ve Daire Başkanı Mehmet Ordukaya, İŞKUR İç Denetmeni Özkan Öztürk, SGK Aydın İl Müdürü Zeynep Yılmaz ve AGC Başkanı Semra Şener katıldılar.
81 İLDE İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’un Türkiye’nin genelinde 81 ilde bir istihdam seferberliği başlattığını, bu kapsamda bakanlık uhdesinde müsteşar, müsteşar yardımcıları ve genel müdürlerin olduğu, çalışma gruplarının oluşturulduğunu söyledi.
3 ay içerisinde 81 ili ziyaret ettiklerini söyleyen Nacar; “Türkiye’nin genelinde 81 ilde bir istihdam seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda Bakanlığımız uhdesinde müsteşar, müsteşar yardımcıları ve genel müdürlerinin olduğu çalışma grupları oluşturuldu. Bu çalışma grupları üç  ay içerisinde 81 ili ziyaret edip ziyaretin  ilk basamağında İş Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yöneticileri ile bir araya gelmek, onlarla sosyal  güvenlik kurumunun teşviklerini İŞ-KUR’un desteklerini konuşmak, bu teşviklerin kullanım oranlarını bu destekten faydalanmayı, etkinliği ölçmek İŞ-KUR ve  Sosyal Güvenlik Kurumu arasında iş birliğini arttırmak, teşviklerin ve desteklerin farkındalığını ve etkinliğini daha iyi  seviyelere getirmek üzere bir güç birliği yapmak için bir araya geliyoruz. Buradan sonra çalışanlarımızın çalışma hayatındaki sorunlarını ve beklentilerini ilk elden dinlemek için bir arada olacağız.
İşçimizin mali ve ekonomik sorunlarının dışında sosyal, insan hakları, çalışma koşulları bununla ilgili süreçlerini bire bir dinleyip bununla ilgili genel bir politika geliştirmek için de bir araya geliyoruz.” diye konuştu.
“İŞVERENLER İLE ORTAK ÇALIŞMA YAPACAĞIZ”
Nacar daha sonra Ticaret Odası’nda, Sanayi Odası, Sanayi Borsası ve tüm sendika temsilcileri ile bir araya gelip işverenlerin teşvik ve destekler konusunda faydalanmaları ile ilgili ortak bir çalışma yapacaklarını da vurguladı ve; “Ticaret Odası, Sanayi Odası, Sanayi Borsası ve tüm sendika temsilcileri ile Ticaret Odası’nda bir ayaya gelip çalışma hayatının önemli bir paydaşı olan işverenlerimizi bu teşvikler ve destekler konusunda farkında olup  olmadıkları, farkında değiller ise farkındalıklarını arttırmak bilinçlendirmek ve ileriye dönük buradaki işverenlerin bu destek ve teşviklerden daha  fazla faydalanabilmeleri için ortak bir çalışma yapmak, üzere bir araya geliyoruz. Kendilerinin de çalışma hayatları ile ilgili sorunlarını, çözüm önerilerini alıp yine bunları da genel bir politika haline gelmesi üzerine bakanlığımız merkezine taşıyoruz.” dedi.
“180 BİN BOŞ İŞ POZİSYONU VAR”
Program kapsamında OSB’leri de ziyaret edeceklerini ve amaçlarının yeni bir kaynak ihtisas etmeden Türkiye’de şu anda istihdamı artırabilecek vizyonu  ortaya koymak olduğunu belirten Nacar; “İldeki OSB varsa, OSB’yi ziyaret edip, OSB’lerin genel sorunlarını, çözümlerini ve teşvik ve destekler İŞ-KUR’la ilgili yürütülebilecek ortak faaliyetler, daha etkin bir hale getirebileceğimiz ülkemizdeki iyi uygulamaları yaygınlaştırmak üzere burada yeni atılımlar yapma kararı alıyoruz. Amaç yeni bir kaynak ihtisas  etmeden Türkiye’de şu anda istihdamı artırabilecek vizyonu  ortaya koymak. Bugün İŞ-KUR’da 180 bin  boş iş pozisyonu var. Ve Türkiye’de  işsizlik var. Ama 180 bin boş iş pozisyonuna daha fazla farkındalığı arttırarak, istihdamı artırmak, işsizliğin bu anlamdaki bilinçsizlik, farkında olmamak veya   girişimcilik eksikliğini telafi etmek. Biz var olan işi işsiz olan insanlarla bir araya getirmek üzere daha iyi bir proje ve destekle ne yapabiliriz buralarda il il  gezerek onu istişare ediyoruz. Şu ana kadar bu haftayla beraber 35’e yakın il  ziyareti bitmiş olacak. Ve  gelecek olan  haftalarda da 81 ili bitireceğiz. Ve böylece istihdam seferberliği ile ilgili ülkemizin tüm sosyal taraflarını işverenden çalışanından  tüm  tarafları ile bir araya gelmiş olacağız ve istişare  mekanizmasını da sonununa kadar çalıştırmış olacağız.” diye konuştu.
Nacar ayrıca 4 ev ziyaretleri yaptıklarını ve bu ziyaretler ile Sosyal güvenlik hizmetleri açısından izleme ve değerlendirmeler yapacaklarını belirtti ve;”4 tane ev ziyareti yapıyoruz. Bu evlerden bir tanesi yeni emekli olmuş bir kişi, çalışma hayatının nasıl geçtiğini, emeklilikle ilgili süreçlerinde  kurumla ilgili daha iyi bir hizmet alabileceği, bir beklentisi var mı onu soruyoruz.
Bunun dışında yine bir engelli ziyareti yapıyoruz.  Bu engelli ziyaretinde engellilerimizin  yaşam şartlarına bakıyoruz. Onun daha verimli,  üretken nasıl daha az engelsiz hayata katılabileceği konusunda birlikte  görüşerek istişare yapıyoruz. Bir kadın çalışanımızı ziyaret ediyoruz. Onun şartlarına  bakıyoruz, bir de iade kapsamında tıbbi cihaz  kullanan bir ev ziyareti yapıyoruz. Sosyal güvenlik hizmetleri  açısından izleme ve değerlendirmelerini alıyoruz. Burada bu seferberlik toplumun refah düzeyini arttırmaya dönük,  toplumun artı değerlerini kullandırmaya yönelik, genel bir milli  seferberlik. Ben bu istihdam seferberliğinin  Aydın’a ve tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.
“BASIN EN ÖNEMLİ PAYDAŞIMIZ”
Nacar ayrıca, “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programının en önemli paydaşlarından birin de basın olduğunu vurguladı ve;”Bu seferberliğin en önemli paydaşlarından bir tanesi de basın. Çok iyi düzenlemeler yapabiliriz iş verenin ve çalışanın hayatını kolaylaştıracak çok faydalı olduğuna inandığımız mevzuatlarımız olabilir. Bunun farkındalığını oluşturmadan etkinliği maalesef sağlanamıyor.  Basınla bu anlamda bakanlık olarak hem de sosyal güvenlik kurumu olarak tüm bilgi paylaşımına hazırız.” şeklinde konuştu.
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar’ın konuşmasının ardından Sigorta Primler Genel Müdürü Ahmet  Açıkgöz’de yaptıkları ev ziyaretleri ile ilgili bilgiler verdi ve  çalışmalarının Aydın’da ve Türkiye’de hayırlı olmasını diledi.
“İŞ YERLERİNE İŞÇİ BAŞINA 100 LİRA DESTEK”
Açıkgöz ayrıca, resmi gazetede yayımlanan 6770 sayılı kanunla ilgili işverenleri ilgilendiren bilgiler paylaştı ve; “İşverenlerimizin Aralık ayında Ocak ve Şubat  ayında ödeyeceği primlerimizin bir kısmını Ekim Kasım ve Aralık aylarına erteleyeceğiz, bu işverenlerimize güzel bir destek olacak. 2016 yılında işverenlerimize getirilen bir asgari ücret destek ödemesi vardı her işçi başına yaklaşık 100 liraya yakın bir ödeme söz konusu olmuştur bunun da 2017 yılında devam etmesine ilişkin düzenleme bu kanun içerisinde yasalaşmış oldu. Bir diğer haberimizde geçen sene bir kanunla işverenlerimize prim borcu olan tüm kesimlerimize bir yapılandırma söz konusu olmuştu. İlk taksit  ödemesi SGK’da 2 Ocak günü  son bulmuştu. Bu yapılandırmanın kurallarından bir tanesi de muhakkak peşinse peşin ödemesi, taksitli ödeme ise 1. ve  2. taksidin tam ve zamanında ödenmesi şartı vardı. Bunu ödeyemeyen elbette işverenlerimiz oldu, bunlara ilişkin de tekrar bir hak getiren  bir düzenleme gerçekleşti.” diye konuştu.
Toplantıya katılan AGC Başkanı Semra Şener de yerel basın olarak ülke koşullarında sıkıntılar yaşadıklarını ve Basın İlan Kurumu’nun kuralı olan, en az 7 kişi istihdam etme zorunluluğu olduğunu ve 7 kişinin sigorta, maaş ve bazı giderlerinde sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, bu anlamda SGK olarak yerel gazeteleri destekleyecek bir paket ya da teşvik talebinde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar da konuyla ilgili gerekli çalışmaları yaparak bakanlığa iletecekleri sözünü verdi.
(KUDRET CAN)

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