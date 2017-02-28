BORSA ZEYTİNYAĞINI ZONGULDAKLILARA TANITTI

Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülen “Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması” projesi kapsamında tadım ve tanıtım faaliyetlerinin 16.’sı Zonguldak’ta yoğun katılımla gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuvarları A.Ş ortaklığında, Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurularak, KOSGEB Başkanlığı tarafından desteklenmeye uygun görülen “Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması Projesi” kapsamında tanıtım ve tadım faaliyetlerinin on altıncısı Zonguldak Esas67Burda AVM’de ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

“Amacımıza ulaşacağımızın inancındayız”

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, yaptığı açıklamada; “Zeytinyağı sadece yağ değildir. İçermiş olduğu sağlık açısından yararlı bileşenler nedeniyle aslında ilaç gibi tüketilmesi gereken bir besin maddesidir. Son yıllarda beslenme ile ilgili yapılan araştırmalarda kalp ve kan damarları hastalıkları, iltihaplanma, kanser, osteoporoz, yaşlanma ve yaşla ilgili bunama gibi rahatsızlıkları önlemede yararlı olan maddeleri içeren besin maddeleri sıralamasında ön sıralarda zeytinyağı yer almaktadır. Ülkemiz geçmiş yıllarda 70 milyon zeytin ağacına sahipken, son yılarda yapılan dikimlerle birlikte yaklaşık 180 milyon ağaç varlığına ulaşarak, zeytinyağı üreticisi beş büyük ülke içinde yer almasına karşın, diğer üretici ülkelerle karşılaştırıldığında, halen kişi başına tüketim miktarı 1.5-2 kg gibi son derece düşük seviyede kalmaktadır. Bu rakam bazı ülkelerde ortalama 22 kilograma ulaşmaktadır. Ülkemizde zeytinyağı tüketimi, ağırlıklı olarak üretim bölgeleri olan Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. İç ve Doğu Anadolu’da bu oran yok denecek kadar az ve zeytinyağı adı altında başka yağlar tüketilmektedir. Yaklaşık 180 milyon ağaç varlığımız ile önümüzdeki yıllarda 450-500 bin ton civarında zeytinyağı elde edilecektir. Bu nedenle iç tüketimin arttırılmasını teşvik etmek ve kaliteli zeytinyağında olması gereken özellikler hakkında tüketicilerin bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla, projemizi hazırladık. Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması Projemiz ile “Projemiz kapsamında tüketicilere, Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanlarımız tarafından, kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgiler verilerek, sağlıklı ve bilinçli bir tüketici kitlesi oluşmasına katkı sağlamak, zeytinyağı markalarının ve iç pazar payının arttırılması amaçlanmaktadır. KOSGEB tarafından desteklenen ‘Zeytinyağı’nın Pazar Payının Arttırılması’ projesi ile amacımıza ulaşacağımızın inancındayız. Tadım ve tanıtım etkinliğini gerçekleştirdiğimiz 16 ilde yaklaşık 16 bin kişiye zeytinyağında olması gereken özellikleri anlattık ve zeytinyağını tanıttık. Projemiz kapsamında tadım ve tanıtım etkinliğimizin devamında İzmit, Sakarya, Mardin ve Van olmak üzere 4 ilde daha zeytinyağının tadım ve tanıtımını yapacağız. Zonguldak etkinliğimizde desteklerini esirgemeyen Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Zonguldaklıların yoğun ilgi gösterdiği Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinliğinde; Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC ) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Başkanı Burcu Keser ve Tadım Uzmanı Hakan Gökalp görev aldı. (İHA)