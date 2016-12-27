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27 Aralık 2016
Ekonomi

Borsa, Malatyalıları Zeytinyağıyla Buluşturdu

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Aydın Ticaret Borsası’nın Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması projesi kapsamında Malatya’da gerçekleştirdiği tadım etkinliği yoğun ilgi gördü.
İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuvarları A.Ş ortaklığında, Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurularak, KOSGEB Başkanlığı tarafından desteklenmeye uygun görülen “Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması” projesi kapsamında tanıtım ve tadım faaliyetlerinin 15’incisi 24-25 Aralık 2016 tarihlerinde Malatya Park AVM’de gerçekleştirildi.
Malatyalıların yoğun ilgi gösterdiği Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinliğinde; Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC ) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanı İdris Kurt ve Aysun Uğur görev aldı. Tadım uzmanları tarafından, tüketicilere kaliteli ve kalitesiz zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgiler verildi.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, yaptığı açıklamada, “Projemiz kapsamında tüketicilere, Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC ) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanlarımızca, kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgiler verilerek, sağlıklı ve bilinçli bir tüketici kitlesi oluşmasına katkı sağlamak, zeytinyağı markalarının ve iç pazar payının arttırılması amaçlanmaktadır. KOSGEB tarafından desteklenen “Zeytinyağı’nın Pazar Payının Arttırılması” projesi ile amacımıza ulaşacağımızın inancındayız. Tadım ve tanıtım etkinliğini gerçekleştirdiğimiz 15 ilde yaklaşık 15 bin kişiye zeytinyağını tanıttık ve anlattık. Projemiz kapsamında tadım ve tanıtım etkinliğimizin devamında Zonguldak, İzmit, Sakarya, Mardin ve Van olmak üzere 5 ilde daha zeytinyağının tadım ve tanıtımını yapacağız” ifadelerine yer verdi.
Proje kapsamında tadım ve tanıtım etkinliğinin 16’ncısı 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde Zonguldak’da gerçekleştirilecek. (HABER MERKEZİ)

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