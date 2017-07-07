BORSA HEYETİ, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜ ZİYARET ETTİ

AYDIN TİCARET BORSASI’NDAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BİLAL YILMAZ ÇANDIROĞLU’NA ZİYARET

Aydın Ticaret Borsası heyeti İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarete; Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Ülgen, Yakup Er ve Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyesi Rıza Uyar katıldı.

Meclis Başkanı A. Bahri Erdel; Borsa tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve projeler hakkında bilgiler paylaştı. Geçmiş dönemde Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydın Ticaret Borsası tarafından ortak gerçekleştirilen Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi hakkında bilgi vererek, Milli Eğitim Müdürlüğü ile aynı işbirliğinin devam etmesi temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortak projelerinde yer almaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

(GÜNER DOKUYUCU)