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08 Şubat 2017
Ekonomi

BKÜ BAYİ VEYA TOPTANCILIK SINAVI 8 NİSAN’DA

Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancılık Sınavı 8 Nisan 2017 Cumartesi günü saat:10.00’da Ankara’da yapılacak.
Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için ilgili yönetmelik hükümlerine göre sınava girecek olan ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenlerinin, 13.02.2017–24.02.2017 en geç saat 17.00’ye kadar ASYM’ye (Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi) https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden müracaat etmeleri gerekiyor.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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