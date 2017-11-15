AYTO’nun Kadın Girişimci Yönetici Okulu Mezunlarını Verdi

Kadın Girişimci Yönetici Okulu’nu Aydın’da başarıyla tamamlayan 62 kadına sertifikaları törenle verildi

Aydın Ticaret Odası (AYTO), Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin (BÜYEM) kadın girişimcilerin bilgi birikimini ve vizyonunu geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği ‘Kadın Girişimci Yönetici Okulu’nu Aydın’da başarıyla tamamlayan 62 kadına sertifikaları törenle verildi.

AYTO’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 ay süren ‘Kadın Girişimci Yönetici Okulu’ Aydın eğitimleri mezunlarını verdi. Aydın’da 92 kadın katılımcı ile başlayan eğitimleri başarıyla tamamlayan 62 kadın için düzenlenen sertifika törenine AYTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ülken, Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Esen Türker, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Işıl Keskin Şahan, Garanti Bankası Aydın Şube Müdürü Melis Koç ile birlikte girişimci kadınlar katıldı.

Eğitimler hakkında bilgi veren Dr. Işıl Keskin Şahan, eğitimlere Aydın’dan 92 kadınla başladıklarını ve yüzde 80’lık katılım oranı ile 62 kursiyerin eğitimlerini tamamlayıp sertifika almaya hak kazandığını söyledi. Şahan, “Sosyal sorumluluk projesi olan Kadın Girişimci Yönetici Okulu’nun hedef kitlesini ülkemizde ticaret ve sanayinin gelişmiş ve gelişmekte olduğu bölgelerde faaliyet gösteren ‘kadın girişimciler’ oluşturmaktadır. Proje kapsamındaki eğitimler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurucu ortakları ile bu işletmelerin yönetim pozisyonlarında çalışan ikinci ve üçüncü kuşak kadın girişimcilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Bu bağlamda, Garanti Bankası’nın girişimiyle Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından gerçekleştirilen ‘Kadın Girişimciler Yönetici Okulu’ eğitimleri kadın girişimcilerin ‘iş geliştirme’ yaklaşımını şirket kültürü olarak benimsetecek, aynı zamanda ‘kurumsal ve uzun ömürlü’ işletmelere dönüşmesine katkı sağlayacaktır. Söz konusu eğitimler kadın girişimcilerimize ‘vizyoner’ bir kimlik sağlarken, katılımcıların yönetsel ve kişisel becerilerini geliştirmekte ve bu konularda sahip oldukları bilgi düzeylerini arttırmaktadır” diyerek projenin önemini anlattı.

Garanti Bankası Aydın Şube Müdürü Melis Koç ise “Onlarca medeniyete ev sahipliği yapan kültürüyle, tatlarıyla, insanlarıyla hayranlık uyandıran Aydın’da, kadın girişimcilerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. 2012 yılında, Boğaziçi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’yle beraber hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Yönetici Okulu’nun son durağı Aydın’dı. Programa katılan kadın girişimciler, Boğaziçi Üniversitesi’nin değerli akademisyenlerinden 1 ay boyunca eğitim aldı. Kurumsallaşma, inovasyon, sürdürülebilir şirket yönetimi ve müşteri ilişkileri gibi konulardaki bilgilerini geliştirdi. Eminim bu eğitimler, girişimcilerin profesyonel hayatına artı değer katacak, iş yaşamındaki varlıklarını güçlendirecek. Eğitimi başarıyla tamamlayan girişimcileri gönülden tebrik ediyor, projenin hepsine yeni ufuklar açmasını diliyorum” dedi.

“Aydın kadınlar iş konusunda cesaretli”

AYTO Başkanı Hakan Ülken, kadın girişimcilere yönelik eğitimlere destek olmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Kadınlar ekonomik hayatın ne kadar içinde hatta dümeninde olursa ekonomik gelişmenin ivmesi doğru orantılı olarak artış gösterecektir. Biz de kadın üyeler ve kadın girişimciler için göreve geldiğimiz 2013 yılı Mayıs ayından itibaren girişimcilik kursları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü indirim kampanyası, Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz Geleceği Yazan Kadınlar projesi başta olmak üzere birçok çözüm odaklı çalışma yaptık. Aydınlı kadınlar iş kurma konusunda gerekli cesarete ve isteği sahip. Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz ve sertifikalarını teslim ettiğimiz ‘Kadın Girişimci Yönetici Okulu’ sayesinde de kadın girişimcilerimizin işi yönetme ve büyütmek konusunda önemli gelişme kat ettiklerini düşünüyorum. Gerçekleştirdiğimiz bu başarılı projeler ile kadınlarımız Aydın ekonomisinin itici gücü olarak ticari hayatın içinde yer alacaklardır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimlerin tamamlayan kursiyerlere sertifikaları teslim edildi. (İHA)