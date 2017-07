AYTO’dan Vali Köşger’e ziyaret

Son yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Aydın Valiliği’ne atanan Sayın Yavuz Selim Köşger, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ile beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri tarafından makamında ziyaret edildi.

Ziyarette Aydın Ticaret Odası Başkan Yardımcısı M. Fatih Erkul, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ergün Evran, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Nuri Tuncal, Kanat Ay Karul, U. Hüseyin Devrim ve Genel Sekreter İlknur Kabasakal hazır bulundular.

Ziyaret sırasında geçmiş dönem valilere de takdim edilen Aydın İli ekonomik raporunu ve Çıldır Havaalanı raporunu sunan Ülken, “Aydın ile ilgili genel anlamda sizin uygun gördüğünüz her an ve her noktada tüm raporlamalarda teknik donanımımızla emrinizdeyiz” dedi.

Aydın ilinin ekonomik gelişmesine çok önem verdiklerini belirten Ülken, “AYTO olarak ne istiyorsak Aydın için istiyoruz. Aydın’ın büyük potansiyelinin ortaya çıkması, bölge ve ülke ekonomisinde yukarılarda yer alması için istiyoruz. 2004 yılından bugüne kadar Aydın Ekonomisinin küçüldüğünü görüyoruz. Kamu yatırımlarından gerekli payı maalesef ki alamıyoruz. Tabir-i caizse Aydın bir yoklar şehri haline gelmiştir. Bir ilin gelişmişlik göstergesi olan başta havaalanı olmak üzere, hızlı tren, teknokent, serbest bölge, fuar alanı gibi yapılar Aydın’da maalesef yok” dedi. Bugüne kadar görev süreleri içersinde birlikte oldukları sayın valilerle uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Ülken, “Her zaman dile getirdiğimiz bir anlayışımız var, o da ‘Ortak Akıl’ Aydın’ın bütün meselelerini biz biliriz anlayışıyla değil Aydın Aklı ile bütün paydaşlarla birlikte çözmeye çalışıyoruz. Sizinle de aynı anlayışla karşılıklı uyum içerisinde çalışacağımızı düşünüyorum” dedi.

Aydın Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger de “Ülkemizde bazı şehirler var fazla bir alanda özelliği yok ama Aydın öyle değil. Birçok alanda ünlü bir şehir. Birçok tarım ürününde ilk sırada yer almakta. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizim misyonumuz bu bayrağı daha ileriye taşımaktır. Aydın’ın evlatlarıyla bu şehri çok güzel günlere taşıyacağız” diye konuştu. (İHA)