AYTO’dan Manisa OSB’ye ziyaret

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, 2017-2023 Aydın İstihdam Stratejisi oluşturma çalışmaları kapsamında Manisa OSB’yi ziyaret etti.

2017-2023 Aydın İstihdam Stratejisi oluşturulması kararı kapsamında belirlenen eylem planında yer alan “Mesleki Eğitim Kurumlarının Altyapısı Güçlendirilecek, Eğitimin Niteliği Artırılacak” hükmü gereği Özel Manisa MOSTEM Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne İl İstihdam Kurulu Üyelerince bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarete, AYTO adına Meclis Başkan Yardımcısı Fatih Namık Talay, İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi ve Şube Müdürü Eylem Topaloğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Alaattin Yalçınkaya, Okul Müdürü Sami Yavuz, AYSO Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Engin Yılmaz, ADÜ Öğretim Üyesi Mustafa Burak Günay ve Araş. Gör. Fatih Akkoyun katıldı.

Manisa’da ortaya çıkan teknik ana eleman sıkıntısının ardından 2006 yılında organize sanayi bölgesi yönetimi tarafından yapımına başlanarak 2010 yılında tamamlanan Manisa MOSTEM Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 2010-2011 yılında devlet okulu olarak eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Aradan geçen 2 yılda okulun işler hale getirilememesi yüzünden organize sanayi bölgesi yönetimi tarafından 2012 yılı mayıs ayında çıkarılan 28351 sayılı yasa ile devri alınarak özel meslek lisesine çevrilmiştir. 14 kişilik mütevelli heyetinin tavsiyeleri üzerine açılan Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Elektrik- Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi ve Metal Teknolojisi alanlarında eğitim-öğretime devam eden okul o tarihten bugüne kadar 250 mezun vermiş ve yüzde 100 istihdam sağlamıştır. Toplamda 20 bin metrekare olmak üzere 8 bin 896 metrekare kapalı alana sahip okulda alanında kullanılan son teknoloji bütün ekipmanlar bulunmaktadır. 86 öğretmen ve 985 öğrencisi bulunan okulun bu yıl devreye alınacak yeni binasıyla birlikte öğrenci sayısının 500 kişi artması beklenmektedir.

Ziyaretin ardından konuşan AYTO Meclis Başkan Yardımcısı Fatih Namık Talay, “Doğru proje ve doğru ekiple nelerin yapılabileceğini bugün burada gördük. Ekonomimizin sınıf atlaması için sanayi üretimimizin artması çok önemli. Bunun yolu da yetişmiş elemandan geçmekte. Bizde sanayi tesislerinde çalışan mavi yakalı çalışanlara ara eleman denir. Burada görüyoruz ki bu öğrenci arkadaşlarımız sanayinin ana elemanları. Bu başarılı projenin Aydın’da hayata geçirilmesi için herhangi bir engel olduğunu düşünmüyorum. Aydın genelinde 20’in üzerinde okulda 527 öğrenci eğitim görürken Özel Manisa MOSTEM Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde aynı alanlarda 980 öğrenci eğitim görmekte ve mezun-istihdam istatistiğinde yüzde 100’e ulaşılmış durumda. Manisa’da ki aileler çocuklarını bu okula yazdırabilmek için yarışır hale gelmişler. 81 ilin tamamında, OSB’lerin içerisinde bu tür özel endüstri meslek liselerinin açılması sanayi üretimimize çağ atlatacaktır” dedi. (İHA)