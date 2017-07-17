AYTO’DAN 30 MİLYON TL’LİK AB HİBE BAŞVURUSU

AYTO proje ekibi, Avrupa Birliği Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na tamamı hibe olmak üzere 30 Milyon TL bütçeli “Tarım Makineleri Geliştirme ve İnovasyon Merkezi” (TAMGAM) projesi sundu.

AB’DEN AYDIN’A 30 MİLYON TL HİBE

Proje hazırlığı kapsamında üyelerle yapılan anket sonucunda Aydın’dan yılda minimum 10 Milyon Liralık kaynağın İstanbul, İzmir, Bursa gibi illere kaydığının tespitini yapan AYTO Yönetimi, tarım makinesi ve yedek parçaları üretimi yapan kobiler ile metal sanayi sektöründe iştigal eden firmalar için proje ortakları Aydın Organize Sanayi Bölgesi ve Adnan Menderes Üniversitesi ile birlikte “Tarım Makineleri Geliştirme ve İnovasyon Merkezi” kurulması için 30 Milyon TL’lik Avrupa Birliği hibe projesi hazırladı.

“AYDIN SANAYİSİ ÇAĞ ATLAYACAK”

TAMGAM kapsamında Aydın OSB Bölgesinde 2500 m² si kapalı olmak üzere 5000 m² lik bir tesis kurulacağını ve ilk etapta 35 kişiye istihdam sağlanacağını söyleyen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, açılacak olan tesiste aynı zamanda metal analiz-test laboratuarının da bulunacağını belirtti. Projenin, Aydın’da bugüne kadar yapılmış üretime yönelik en yüksek bütçeli Avrupa Birliği hibe projesi olduğunun altını çizen Ülken, “Burada ana mesele üyemizin ve Aydın’ın kaynağının Aydın’da kalmasının yanı sıra kurulacak tesis aynı zamanda Ar-Ge departmanıyla işini geliştirmek isteyen girişimciler için fikirlerini uygulama ve prototiplerini görmeleri için eğitim ve danışmanlık imkânları sunacaktır. Mevcut yapıda lazer kesim sac işleri için Aydın’ın milyonlarca lirası diğer şehirlere akmaktadır. Tarım Makinesi imalatı açısından Konya ile birlikte Türkiye’de lider şehirlerden olan Aydın bu tesis sayesinde rakipsiz kalacaktır. Aynı zamanda Muğla, Denizli gibi illerden gelecek talepleri de düşünürsek proje ile tarım makineleri imalatı konusunda önemli bir atılımın eşiğine gelmiş bulunmaktayız. Umarım proje değerlendirici kurulları da en doğru değerlendirmeyi yaparak bu projemize onay vereceklerdir. Projenin hazırlanması aşamasında özverili çalışmaları için proje ekibimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“FİKRİM VAR, GİRİŞİMCİYİM, PARAM YOK” DİYENLERİN MERKEZİ OLACAK

Kurulacak olan tesiste makine parkı, metal analiz ve test laboratuarının yanı sıra Ar-Ge, eğitim ve danışmanlık hizmetleri de verilecek. Üretime yönelik bir fikri olup fikrini gerçekleştirecek bütçesi olmayan girişimciler Ar-Ge bölümünde alacakları danışmanlık ve eğitimle ürünlerini geliştirme ve prototiplerini üretme imkânına da sahip olacaklar. TAMGAM mevcut ticareti geliştirmenin yanında yeni girişimcilere fikirlerini uygulamaları için de fırsat yaratacak. Bu sayede Aydın, bölgenin önemli bir inovasyon merkezi haline gelecek.

(HABER MERKEZİ)