Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
12 Mayıs 2017
Ekonomi

AYTO Akademiden üreticiler için gıda güvenliği eğitimi

AYTO Akademi ve Anadolu Kalkınma Derneği işbirliği ile düzenlenen “Güvenli Gıda Güvenli Gelecek Projesi Üretici” eğitimi, Eğitmen Rahime Petek Ataman’ın sunumuyla Aydın Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Gıda üzerine çalışan işletmeler ve gıda konusunda eğitim almış çalışanlarının katıldığı eğitimde Gıda Güvenliği, Tehlike ve Risk Kavramları, Gıda Güvenliği Riskleri, Gıda Hijyeni nedir? Nasıl Sağlanır? Gıda Üretiminde Hijyen İçin Beş Altın Kural, Gıdalardaki Mikrobiyolojik Riskler, Gıdalardaki Kimyasal Riskler, Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler, Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Etiketleri, Gıda Güvenliğinde Resmi Kontrol Sistemleri hakkında bilgiler verildi.
Eğitim sonunda konuşan Genel Sekreter İlknur Kabasakal, “AYTO Akademi olarak Anadolu Kalkınma Derneği ile birlikte gıda güvenliği konusunda bir eğitim düzenledik. Gıda üretimi insan sağlığı ile doğrudan ilişkili ve toplum sağlığı için son derece büyük bir öneme sahip bir konu. Gıda güvenliğini ilgilendiren konularda yaşanan bilgi kirliliğinden birçok gıda üreticisi üyemiz olumsuz etkileniyor. Bugün düzenlediğimiz eğitim üyelerimizin bilinçlenmesini ve sektörde daha güçlü var olmalarını sağlayacaktır” dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANDI
Share

BENZER HABERLER

Didim Kutsal Yol Yürüyüşüne hazırlanıyor

Didim Kutsal Yol Yürüyüşüne hazırlanıyor

Didim’de Engelliler Haftası festival havasında kutlanacak

Didim’de Engelliler Haftası festival havasında kutlanacak

Didim MHP’de Aşkar dönemi

Didim MHP’de Aşkar dönemi

Didim Belediye Meclisinin Mayıs ayı ikinci oturumu yapıldı

Didim Belediye Meclisinin Mayıs ayı ikinci oturumu yapıldı

Didim’de ekim ve hasat sezonu ücretleri belirlendi

Didim’de ekim ve hasat sezonu ücretleri belirlendi

17 suçtan aranan zanlı Didim’de yakalandı

17 suçtan aranan zanlı Didim’de yakalandı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Bugün 05/13 0%
Açık
Genel Olarak Açık. Çok ılık. En yüksek 33°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.
Parçalı Bulutlu
Bugün 05/13 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 17°C. Rüzgâr G, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5766

  • Euro

    3,9093

  • BIST

    94.996

  • Altın

    141,2554

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE