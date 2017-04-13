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13 Nisan 2017
Ekonomi

AYTO AKADEMİ’DEN DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

Üyelerini Dış Ticaret Eğitimi konusunda bilgilendiren AYTO Akademi AYTO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdiği eğitime katılan üyelerine sertifika verdi.
Uzman eğitici Murat Odacı tarafından katılımcılara “Dış Ticarette Teslim Şekilleri – Lojistik Operasyon – Ödeme Şekilleri ve Tahsilat Risklerini Minimize Etme Yöntemleri” eğitimleri verildi.
Dış ticarette ödeme şekilleri ve tahsilat risklerini minimize etme yöntemlerinin anlatıldığı eğitimde, üyelerin ihracat veya ithalat ticari faaliyetlerini yürütürken sattıkları malların bedellerinin tahsilatını nasıl garanti altına alabilecekleri ve dış ticarette evrakları nasıl hazırlamaları gerektiği konusunda uygulama kabiliyetlerinin arttırılması konusunda bilgiler verildi.
Yine verilen eğitimde ayrıca, dış ticaret teslim şekilleri ve lojistik operasyon konularında üyelerin, ihracat veya ithalat operasyonu yürütürken sorumlulukları, riskleri ve maliyetleri karşı taraf ile ne şekilde paylaşacağını bilmeleri ve lojistik operasyon konusunda uygulama kabiliyetlerinin arttırılması konularında bilgiler aktarıldı.
Eğitim sonunda konuşan AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal; “Kasım ayında düzenlediğimiz dış ticaret seminerinin devamı niteliğinde olan bu eğitimde üyelerimizin dış ticarette kendilerine faydalı olacağını düşündüğümüz konuları belirledik ve iki günlük eğitim programıyla üyelerimize önemli bilgiler aktardık. Odalar ne iş yapar sorusunun en önemli karşılıklarından biri olan AYTO Akademi üyelerimizin ticari hayatlarını kolaylaştıracak ve onların ticaretini geliştirecek eğitimler düzenlemeye devam edecek.” dedi.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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